逾六千學生負學債　蔡若蓮指會發催繳信　可將個案轉介律政司

政府推出學生資助政策，確保學生不會因經濟困難而未能接受教育。教育局局長蔡若蓮今日（23日）在立法會書面回覆表示，截至2022年9月30日，在五個專上學生資助計劃下的拖欠還款者人數共有6,296人，當中3,323人為擴展的免入息審查貸款計劃中的拖欠還款人。



蔡若蓮指一般而言學資處會向有關的貸款人及其彌償人發出催繳信，要求他們在指定期限或之前清繳逾期的貸款，如未能收到還款或回應，學資處便會循法律途徑向貸款人及其彌償人追討欠款，把個案轉介律政司或直接向小額錢債審裁處提出申索；對於有真正還款困難的拖欠還款者，學資處會提供協助，例如安排延期還款或延長還款期。



蔡若蓮指學資處會向有關的貸款人及其彌償人發出催繳信，如未能收到還款或回應，學資處便會循法律途徑向貸款人及其彌償人追討欠款。（歐嘉樂攝/資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處現時管理五項為大專或專上學生而設的學生資助計劃，包括資助專上課程學生資助計劃、專上學生資助計劃、全日制大專學生免入息審查貸款計劃、專上學生免入息審查貸款計劃及擴展的免入息審查貸款計劃，為合資格的學生提供助學金或貸款。

蔡若蓮指出，連續拖欠償還兩期或以上的季度分期還款，或六期或以上的按月分期還款的學生貸款人，會被視為拖欠還款者，截至本年9月30日，在五個專上學生資助計劃下的拖欠還款者人數總共為6,296人，當中以擴展的免入息審查貸款計劃的拖欠還款者佔最多，有3,323人，另外專上學生免入息審查貸款計劃的拖欠還款者亦有1,219人，餘下資助專上課程學生資助計劃、專上學生資助計劃及全日制大專學生免入息審查貸款計劃三個計劃則共有1,754人。

在處理拖欠的學生貸款方面，一般而言學資處會向有關的貸款人及其彌償人發出催繳信，要求他們在指定期限或之前清繳逾期的貸款，而當拖欠還款者及其彌償人未有理會催繳信，學資處會發出短訊或致電聯絡他們，除了敦促清還欠款外，亦會向他們了解是否需要協助。如未能收到還款或回應，學資處便會循法律途徑向貸款人及其彌償人追討欠款，把個案轉介律政司或直接向小額錢債審裁處提出申索。

對於有真正還款困難的拖欠還款者，學資處會提供協助，例如安排延期還款或延長還款期。現時尚未有被學資處以法律途徑追討欠款的拖欠還款者，亦可受惠於在2020年4月1日至2024年3月31日暫緩期內實施的免息延遲還款，在暫緩期內無須償還應繳的本金及利息，唯仍須清還在暫緩期前的逾期欠款。