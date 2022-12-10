MIRROR演唱會｜阿Mo已轉院為康復而戰　Mo父：他間中感到忐忑鬱悶

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父親李盛林今日（10日）在代禱信指， 從事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口，由危殆轉為嚴重，再由嚴重轉為穩定，相對來說都是快速，這是因大眾的打氣和禱告。



談到阿Mo心願，李盛林稱Mo希望能有更大的耐心和投入為康復而戰，但等待了近20週了，李盛林稱阿Mo間中也因不知等候到何時而感忐忑鬱悶，但爸媽說：「啟言，你已經是很叻仔了，你比常人都更有能耐呀。」



另外，阿Mo受重傷後本在伊利沙伯醫院接受治療，而伊院最新回覆查詢時表示，阿Mo上月十九日已經轉院。據了解，阿Mo已轉到私家醫院繼續接受治療。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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據悉阿Mo轉到私院治療 伊院：病人11.19已轉院

阿Mo受重傷後，一直在伊院接受治療，但據了解，他已轉到私家醫院繼續接受治療，伊院回覆稱，病人於上月十九日已經轉院。

每天治療特別針對胸肺、脊椎神經及身體調理復康

至於李父今次的代禱信，信中交代阿Mo治療最新進展，指他現時每天的治療特別針對胸肺、脊椎神經、各關節肌肉及身體調理的復康治療，期盼能強化機能和體能。Mo父昐望大眾可以為這些活動和感覺神經的治癒禱告：「等候的學習真是不容易，求神加力和憐憫。」

由插喉到ICU到復康病房 Mo父：快速進度不敢想像

代禱信又提到阿Mo過去20周的經歷，指其由事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口，從住ICU到復康病房，一直都有神和不同階段天使的預備，是神的恩典。文中亦指，阿Mo由過往用胃喉進食，到口部糊狀進食，到軟性食物，到切絲菜肉，到一般食物，快速的進度是不敢想像。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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阿Mo心願有更大耐心為康復而戰 間中為不知等到何時忐忑鬱悶

文中表示，阿Mo間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶，現時心願是能有更大的耐心和投入為康復而戰（“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”）。代禱文亦感謝，從世界各地傳來的祝福、問候、關心和禱告，也要求將代禱信轉發，為啟言打氣和鼓勵。

My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”(能有更大的耐心和投入為康復而戰)......啟言間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶 Mo父李盛林引述阿Mo心願

Mo父為舞蹈員還未能走出傷痛感心酸

除阿Mo情況外，代禱文亦提到，有舞蹈員持續受演唱會事故而影響，還未能走出傷痛，不少仍需要接受心理及精神的治療，直言對他們心酸與傷感：「這樣的身心靈創傷實在是太大了，願我所相信的主耶穌同樣醫治他們。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱文未段提到近日香港疫情數字高企，李父希望為傷患軟弱的人身心靈的平安，及能安然渡過禱告：「願他們都能得到各方的醫治保護，也能領略生命的寶貴。 」

代禱信全文：

感恩感動 禱告的力量



*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 20 （20221211*）



*感恩*



*1. 「啟言事件的迴響」*



a) 感謝從世界各地傳來的祝福、問候、關心和禱告，也要求將代禱信轉發，為啟言打氣和鼓勵的。



b) 其中一則：「對於MO 的不幸，我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠，激發了離開教會超過 15年的我，鼓起勇氣與稚女一齊返教會。願 MO一家的信，並在他們身上展現的神蹟，繼續祝福 MO的一家，也啟發更多人回教會！」



*2. 「回望過去20週的經歷」*



a) 從ICU的獨立房，到大房；從ICU到腦科特別病房；到復康病房，一直都有神和不同階段天使的預備，這是恩典。

b) 從事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口，由危殆轉為嚴重，再由嚴重轉為穩定，相對來說都是那麼快速，這是大眾的打氣和禱告，也是神的恩典呢。

c) 從要用胃喉進食，到口部糊狀進食，到軟性食物，到切絲菜肉，到一般食物（只要按指示方法吞嚥），這樣快速的進度真是不敢想像。



*代禱：請繼續用信心的禱告記念我們*

「你要等候耶和華，要剛強，要堅定你的心。要等候耶和華。」（新譯本 - 詩篇27:14）



*（一） 「啟言心願」*

“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”(能有更大的耐心和投入為康復而戰)



*（二） 「啟言最新近況」*



*1. 「等候的能耐」*

近20週了，啟言間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶（MO爸媽：啟言，你已經是很叻仔了，你比常人都更有能耐呀 <3）

*2. 「針對的治療」*

每天的治療特別針對胸肺、脊椎神經、各關節肌肉及身體調理的復康治療，期盼能強化機能和體能。

*3. 「神經的復生」*

請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告，求神啟動那些沉睡的腦神經，填補受損的，也繼續讓啟言和家人學習忍耐及剛強等候。等候的學習真是不容易，求神加力和憐憫。



*（三）MO 爸媽*



1. 「*爸媽心願* 」：香港疫情數字高企，請為傷患軟弱的人身心靈的平安，及能安然渡過禱告。願他們都能得到各方的醫治保護，也能領略生命的寶貴。」



2. 「*心聲短片* 」：平均6-7分鐘的鼓勵及生活分享短片，已給啟言第 36 輯了，讓他與蘇晴及家人常以聖經為得力的源頭，也了解爸媽的心境和生活的點滴。請為我們的錄製禱告。



3. 「*MO 爸的等候體驗」 —- 心酸與傷感*

近20週了，持續地仍受演唱會事故而影響的舞蹈員，還未能走出傷痛，不少仍需要接受心理及精神的治療，這樣的身心靈創傷實在是太大了，願我所相信的主耶穌同樣醫治他們。

