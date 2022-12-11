團體推APD免費借用計劃　25年來助逾二千名患者夜間洗肚治療

香港腎臟基金會引進「家居自動腹膜透析機」（APD）免費借用計劃，至今已推出1,272部APD機，價值港幣一億六百萬元，曾供2,290名患者免費借用，共提供200多萬次夜間洗肚治療，而目前共有987名患者正在使用APD機。



基金會根據一項問卷調查報告指出，於2020至2021年接受APD治療滿一年的130名受訪患者中，使用體驗比預期理想的佔逾7成，而認為能夠應付APD治療則佔逾9成。基金會希望在未來五年使用APD洗肚的百分比增至4成。



香港腎臟基金會引進「家居自動腹膜透析機」(APD)免費借用計劃。（香港腎臟基金會提供）

基金會今日（11日）表示，全港目前大約有12,400名腎衰竭病人接受替代治療，其中5,086病人是採用腹膜透析治療（洗肚），當中76%是用連續性可攜帶腹膜透析（簡稱手洗，每天隔數小時換洗肚水三至四次）；24%病人是使用家居自動腹膜透析（簡稱APD機洗，只須晚間進行治療）。

每部APD機價值港幣8.4萬元，大部份病人均難以負擔金額，因此基金會透過慈善機構籌款購置1,272部價值港幣一億六百萬元的APD機供患者借用，並於1997年引進「家居自動腹膜透析機」借用計劃，支援有需要的患者，曾先後供2,461名患者使用，其中2,290名患者更屬免費借用。

另外，自2020推出的「共融互用」計劃，亦有171名病人參與，共約進行230萬次APD治療，目前共有987名患者正在使用APD機。患者只須晚間進行治療，使其日間活動較自由，並使他們能夠維持日常工作。

每部APD機價值港幣8.4萬元，大部份病人均難以負擔金額。（香港腎臟基金會提供）

香港腎藏基金會主席雷兆輝表示，根據「家居自動腹膜透析機支援行動銀禧誌慶暨使用透析機腎友問卷調查報告」顯示，2020至2021年接受APD治療滿一年的130名受訪患者中，認為使用體驗比預期理想的佔72%。而認為能夠應付APD治療佔93%。總體而言，患者認為使用APD帶來更好生活的體驗則佔62%。

雷兆輝表示，希望在未來五年使用APD洗肚的百分比從目前的24%增至40%。