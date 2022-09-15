腎臟健康｜血糖血壓不受控易引發腎病？3招遠離腎病1種人最危險

隨著糖尿病患病人數的快速增長，糖尿病腎病變已經成為台灣慢性腎臟病的重要發病成因。台灣名醫謝明家提供護腎3方法，提醒當出現泡泡尿、水腫等症狀，可能是腎病變了。



血糖不控制 腎臟也受害

台灣中華民國糖尿病衛教學會理事、新陳代謝科醫師謝明家指出，腎臟就像是身體的「淨水器」，將血液中的代謝廢物濾過並排出體外；然而，糖尿病就如「慢性毒藥」，如果血糖沒有控制好，身體內的各個器官都會受到侵蝕，進而引發各種嚴重的糖尿病併發症，腎臟就是最常見的受害器官之一。

▼腎病的10大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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謝明家表示，腎臟的重要作用是排出毒素及多餘的水分，腎臟疾病最直接的危害就是會導致毒素在體內大量堆積，而發展為尿毒症。一旦進展到尿毒症，則需要採用血液透析、腹膜透析或腎移植的方法來進行治療，「無論哪種治療方法，都會帶來沉重的家庭及經濟負擔，同時患者的生活方式將會發生巨大的改變」。

3招遠離腎病（按圖看清 👇👇👇）

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1. 血糖控制

血糖控制不理想會對腎臟造成很嚴重的損傷，加速糖尿病腎病的發展。因此，控制血糖非常重要。糖化血色素（HbA1c）也應控制在合理範圍內，小於7％；對老年糖尿病患者，糖化血色素控制目標適當放寬至7～9％。

2. 血壓控制

很多糖友往往只注意血糖標準，不重視血壓。其實血壓對腎功能的影響很大，針對非透析糖尿病腎病患者，建議血壓控制在＜140/90mmHg；對於已出現蛋白尿的糖尿病腎病患者，建議血壓控制在＜130/80mmHg。

3. 飲食控制

高蛋白飲食會給腎臟帶來很大的壓力，但蛋白質是人體必需的物質，糖友應該選擇瘦肉、雞蛋等優質蛋白，同時避免攝入過多鹽分，以減輕腎臟的負擔。

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3招早期發現糖尿病腎病

謝明家說明，糖尿病腎病變患者初期，尿液中只有少量的蛋白出現，可能會出現尿中泡沫，在日常生活中應注意觀察尿液是否有泡泡，久而不消失。此外，水腫也是糖尿病腎病變最典型的表現，嚴重時可表現為全身的水腫。

除了泡泡尿、水腫等症狀，建議二型糖尿病患者至少每年進行腎臟相關指標的檢測，包括：尿常規、尿微量白蛋白檢測，早期發現及治療，可成功降低尿蛋白並維持腎功能。

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