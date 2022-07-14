飲水｜水喝過多過少都不好？末期腎病變、心臟衰竭者勿飲水過量

夏天到來適時補充水分相當重要，台灣台北市立萬芳醫院家庭醫學科主治醫師徐聖侖表示，喝過多或是過少的水對身體健康都會造成影響。



水喝過多過少都不好？起牀後應喝杯水？（按圖👇👇👇）

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徐聖侖指出，下丘腦會控制飲水量，除非是下丘腦出現問題或是有精神方面疾病者才有可能會飲水過量，不過若是飲水過量，過多水分會稀釋體內電解質並影響血液中鈉離子平衡，造成低血鈉的狀況，而低血鈉常產生以下症狀：

1. 覺得疲憊

2. 頭暈

3. 噁心、嘔吐

4. 食慾不振

5. 肌肉無力



不過徐聖侖醫師強調，身體在人體攝取一定程度的水份之後，大腦就會自動讓人體不會再繼續飲水，因此不用過度擔心飲水過量的狀況。

相反地，如果飲水過少則會發生脱水問題，若身體水分不夠，會出現口乾舌燥、嘴唇乾裂的症狀，此外，若水分過少會造成體內排尿減少，對腎臟造成負擔，若進一步發生脱水，出現嗜睡、煩躁不安等狀況。

起牀後應喝杯水？醫師：對身體有益，但須注意温度

許多人常說「早起時喝一杯暖水對身體有益」，台灣徐聖侖醫師表示，由於剛起牀時身體處於缺水的狀態，因此喝杯温水的確對身體有益，不過温度也要注意控制在30度左右。

徐聖侖醫師指出，人體體温約維持在37度左右，因此起牀後第一杯水的温度建議為30度左右，若喝冰冷的水，會促進血管收縮，導致腸胃不適的狀況發生；而若是飲用50度以上過熱的水，長期下來也會對食道以及胃黏膜造成傷害。

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不過就算有定時補充水分，還是有人出現「明明喝很多水，卻還是口乾舌燥」的狀況，對此台灣徐聖侖醫師解釋，若明明喝很多水卻還是覺得口乾舌燥，除可能為服用特定藥物（例如：血壓藥、鼻敏感藥物、抗憂鬱劑）外，還可能和特定疾病有關：

－糖尿病患者：血糖若控制不好，容易口乾舌燥

－乾燥症：本身分泌液體腺體異常



末期腎病變、心臟衰竭者 勿飲水過量

人一天應補充多少水分？徐聖侖醫師表示，正常人每天每公斤應攝取30至40毫升水量、一天建議飲水量約2000至2500毫升，若是炎熱的夏季，則需多補充500至1000毫升。

此外，像是尿酸過高、腎結石者，建議可再補充多一些水分，建議每日飲用2500至3000毫升不等的飲水量，不過有些族群則不建議喝太多水：

－末期腎病變者：無法正常排除水分

－心臟衰竭問題



若上述兩者喝過多水分，會容易發生水腫問題，因此一般會限制整天飲水量不要多於1500毫升左右，不過還是要看疾病狀況進行評估。

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口渴時才喝水 身體恐已缺水、脱水

最後，徐聖侖醫師提醒，很多人都是覺得口渴時才想到要喝水，還是建議忙碌之餘還是要平均飲水時間，「通常等到口渴才喝水時，代表身體已經處於缺水、脱水的狀況，長期下來反而對身體不好。」

徐聖侖醫師指出，身體70%都為水，喝水對身體最大的好處為幫助排出體內代謝廢物並促進身體循環，此外，在某些高強度運動或是炎熱環境下，飲水也能夠幫助身體維持正常運作功能。

延伸閲讀：

5個正確的喝水方式！「改善身體機能」喝出健康

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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