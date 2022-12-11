將藍隧道通車｜實測康城到觀塘11分鐘   方國珊指部份指示不清

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今早（11日）8時正式通車。西貢區議員方國珊今早與記者實測試行新路線，由康城環澳路入口出發，即使以平均車速約每小時50公里行駛，亦只需大約11分鐘到達觀塘商貿區。



不過方國珊亦提醒，新路有若干注意事項，例如將藍隧道中段的分支隧道會直往東隧收費廣場，惟她認為轉線長度不足，駕駛人士要多加注意免入錯線。另外，隧道往九龍方向出口，在茶果嶺道迴旋處前有一個分岔路口，旁邊有一塊路牌，但她認為指示不清，一度誤以為自己入錯線，只能往油塘方向，但原來再向前駛，便達到迴旋處，可再揀選往茶果嶺方向，促請當局改善。



方國珊認為，分支隧道轉線範圍不足，駕駛人士要加多注意。（張浩維攝）

有30多年駕駛經驗的方國珊，今早與記者實測行走將軍澳跨灣連接路及將藍隧道，從康城環澳路進入大橋，即使車速未達上限的時速80公里，大約只行走時速50多公里，亦毋須5分鐘，便進入將藍隧道。

進入隧道後，大約中段位置，會到達進入分支隧道，即是前往東隧收費廣場的位置，途中會見到隧道左側有路牌提醒，尚有多遠到路口；頭頂亦有指示各線所達方向。不過方國珊認為，轉往東隧的轉線範圍不足，擔心如駕駛人士未熟路，未必有足夠距離轉線。

雖然今日行車暢順，不過方國珊亦擔心，到繁忙時段，東隧一旦擠塞，車流或會倒塞至將藍隧道。

將藍隧道管道內行車時間約3分鐘

同樣大約時速50公里的速度，約3分鐘時間已駛出隧道，即跨灣大橋連同隧道的車程，約8分鐘已可完成，但實際時間會受車速影響。

之後的路段，亦即是藍田交匯處，時速最高限制下調至50公里；右手邊仍然施工的地方，則是日後T2主幹道的範圍，政府料2026年通車。再往前駛，在到達藍田交匯處巴士站之前，會有一個路牌顯示，前方為迴旋處，左轉往油塘；右轉往觀塘方向，但該處同樣是分岔路。

迴旋處設計指示不清 司機難判斷

實測期間方國珊取道左邊，在巴士站旁駛過，然後再到達迴旋處。事實上，兩條路同樣到迴旋處，即使需要右轉往觀塘，其實誤入左線，在經過巴士線站後，都仍然可轉回右線，於迴旋處右轉往觀塘方向。方國珊認為，該路牌指示不清，一度誤以為已誤往油塘，但原來之後同樣到達迴旋處，亦可再轉線，擔心有駕駛者會同樣誤以為駛錯路，因而胡亂切線。

方國珊認為，路牌指示不清，一度以為已入錯線。（張浩維攝）

到達茶果嶺道迴旋處，由於前往觀塘方向，故從右邊駛出，途期茶果嶺一帶。方國珊表示，該處不時有重型車輛，過往亦有違泊等問題，或成為新的交通樽頸位。

最終全程大約11多分鐘，已經過偉業街與觀塘繞道的交界，進入觀塘商貿區。方國珊認為，新路確實有助節省時間，亦相信可分流將軍澳車流，但今日始終並非上班日，實際情況仍有待觀察。

路牌「將軍澳（東）」應改為「康城」更易明

另外，她又提到，新路進入將軍澳方向時，往康城方向的路牌，會標示為「將軍澳（東）」，但她指部份街坊並不理解原來「將軍澳（東）」等如康城，認為當局需要改善。

方國珊指，部份居民不清楚原來路牌寫「將軍澳（東）」即是康城，希望當局改善。（黃偉倫攝）

▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼

