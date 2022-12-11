將藍隧道通車｜林世雄：密切留意明早行車情況　可調燈號疏導交通

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋今日（11日）通車，運輸及物流局長林世雄出席無綫節目表示，明日（12日）是新路開通後首個工作日，相信駕駛者未必熟悉路線，其中將軍澳出口的寶邑路、寶順路，及觀塘方向出口，偉業街一帶路面有機會較平日混亂，運輸署交通控制中心有需要會實時調校燈號疏導交通。



至於港鐵接連發生嚴重事故，是否屬人手與財政壓力之間的取捨，他直言：「確保安全是港鐵責任，兩者無得取捨、退讓！」



林世雄直言，對將軍澳藍田隧道的分流作用有信心，指當局選擇提早今日通車，是為了讓駕駛者有時間適應新路線，運輸署交通控制中心與警方已做好協調，會監察路面情況，適時調校燈號疏導交通。另外，他提到當局事前已作好評估，將軍澳出口的寶邑路及寶順路應有餘量應付新增車流；偉業街亦完成改善工程，做好管理、執法措施，令行車道順暢。

林世雄擔心港鐵維修系統不兼容

至於港鐵短期內接二連三發生「將軍澳站甩卡」及「油麻地站甩門」嚴重事故，林世雄直言「不能接受，會嚴肅了解」。他指兩次事故看似不關連，但擔心牽涉結構性問題：「港鐵路線長270公里、共12條線，有線路已運行40多年，現在的資產管理、維修可以嗎？」

他又擔心新、舊系統的維修不能兼容，會了解港鐵是否有空間做得更好，直言政府會密切監察。至於政府會否考慮主動介入調查，林世雄指機電署作為把關部門，過往一直有進行審核維修的序程，並會將審核報告轉交給港鐵，若有需要，亦會向港鐵提出建議。

港鐵事故頻生，外界認為或涉及人手不足問題，若增加人手，同時會加大財政壓力？林世雄認為，確保鐵路安全是港鐵的責任，形容「責無旁貸」：「安全、服務到位，港鐵一定要有適當資源投放到落去，兩者無得取捨、退讓！」

林世雄：有信心通過「六三三」方案

當局早前提出過海隧道的擬議收費方案，西隧私家車收費下調至60元，但同時上調紅隧及東隧私家車收費至30元，即「六三三」方案。林世雄認為擬議收費方案是「合適，平衡各方需求和駕駛者意向」，將於一年後檢討收費方案成效：「基本上要看復常速度，旅遊業的趨勢……因為交通駕駛習慣不是一天可以改變的，期望在客流、車流穩定、可靠、合理後，再檢視數據」他有信心通過方案，因為立法會整體同意「不同時段，不同收費」的最終目標，目前只是「步伐不一」而出現質疑聲音。