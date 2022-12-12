公務員優質服務獎｜疫情先行　跨部門合建4千社區隔離設施獲大獎

「同心抗疫」是政府首要任務，所有政策局或部門都以此為目標，每隔三年舉辦的公務員優質服務獎勵計劃於今日（12日）公布得獎名單，由醫務衞生局聯同18個跨政府部門，合力以十個月完成4000多個檢疫用途的社區隔離設施，以阻隔新冠患者在社區傳播，獲得最高殊榮的「卓越部門合作奬」；房屋署亦以「駿洋抗疫大變身」獲得卓越團隊協作獎（危機管理）金獎。

行政長官李家超在頒獎禮上致辭表示，抗疫三年間公務員本着迎難而上、堅毅不屈的精神為防疫、抗疫作出多種新嘗試，讚揚得獎者都是「公務員隊伍的好故事」。



在醫務衞生局統籌下與超過18個部門合作建造臨時檢疫營舍工程。（張浩維攝）

公務員事務局今（12日）舉辦2022年公務員優質服務獎勵計劃頒獎典禮，以表揚政府部門及團隊，今次優質服務獎勵計劃的獎項分為四類，分別為卓越部門合作獎、卓越部門精進服務奬、卓越團隊協作奬、創新及科技奬。多個政府部門以疫情期間的工作獲獎。

醫衞局為首聯同18局及部門「同心築」獲大獎

醫務衞生局作為統籌部門，聯同發展局、建築署、屋宇署、民安隊、民航處、土拓署、海關、衞生署、渠務署、機電署、環保署、消防處、警務處、地政總署、康文署、旅遊事務署、運輸署、水務署，以「同心築」項目獲得卓越部門合作獎金奬。

醫務衛生局首席助理秘書長馮品聰表示，在2020年初，政府逼切需要增建檢疫設施給予緊密接觸者使用，在當時的食物及衛生局統籌下與超過18個局及部門合作建造臨時檢疫營舍的工程。



建築署高級建築師潘凱玲指，當時疫情嚴峻，遇上工廠停工、停產，甚至是封關的情況，嚴重影響建築材料及組件的運輸，但幸得建築署、運輸署、海關、警務處等的幫助下打通海路以及陸路的交通，加快整個工程的進度。

被問到合作時最大的困難時，馮品聰稱，「約一個會（議）都好困難，因為當咁多部門要開會，有時約到好夜。我記得嗰時有個會（議）約到凌晨12點先開，但係正正係咁可以睇到各部門都願意行多一步。」

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使用組裝合成建築法建隔離設施

「同心築」項目，是由上述19個決策局及部門迅速啟動建造臨時檢疫營舍工程，進行跨決策局及部門會議，商討及敲定營舍選址，並同時進行規劃、工程採購及設計等工作。團隊在十個月內完成4,000多個單位，紓緩疫情初期對檢疫設施需求的壓力。團隊應用創新科技配合設計、建造、施工及質量監控，包括使用組裝合成建築法（MiC）、建築信息模擬技術（BIM）、實時物流運輸監控和航拍機現場監控等技術，將「不可能成為可能」。

房屋署「駿洋抗疫大變身」獲危機管理獎項

另一個在疫情下奪得大獎的是房屋署，以「駿洋抗疫大變身」獲得卓越團隊協作獎（危機管理）金獎。房屋署總建築師王國興表示，當時正值農曆新年，團隊需要在12天內完成改裝，以接收由鑽石公主號郵輪及武漢撤回的香港市民，他形容當時爭分奪秒工作，「大家要同心，明白呢個係為咗香港喺緊急情況下，多走一步，先可以係十日內完成呢個工作。」

其後，再日以繼夜，每周工作7天，在六星期內完成復修及驗收工程還原駿洋邨讓居民入伙。房屋署高級建築師梁喜蓮指，當時正值疫情嚴峻階段，「當時連搵口罩都好困難，有啲同事去完地盤係唔敢返屋企。」但大家本著專業精神以及服務市民的堅定信念去克服困難。

李家超：公務員隊伍的好故事

行政長官李家超在致詞時表示，參賽項目展示了公務員在過去三年為抗疫所做的努力，公務員本着迎難而上、堅毅不屈的精神為防疫抗疫作出多種新嘗試。未來會優化公務員管理制度，激勵公務員力求進步，展現以民為本的服務文化。

經常提及「要說好香港故事」的李家超表示，公務員優質服務獎勵計劃中的每個得獎和參賽項目所展示的成就，都是「公務員隊伍的好故事」，都是卓越表現的示範作，值得我們公開表揚。公務員團隊在抗疫路上的好故事還有很多，無論是將公共屋邨改裝為檢疫中心、管理社區隔離設施、運送確診病人、積極監測污水，以至推動社區疫苗接種，都見證各位同事克盡己任，協助香港克服種種挑戰。

機電署、天文台、建築署、路政署、警務處在不同項目奪金

其他部門亦各以專長得獎。其中機電工程署獲得卓越部門精進服務獎（大部門組別）金獎，並以「升降機及自動梯數碼工作日誌」獲得卓越團隊協作獎（監管服務）金奬。卓越部門精進服務獎（小部門組別）金獎則由香港天文台獲得。

建築署以「TechnoLand-用心建成建城，以線築夢」獲得卓越團隊協作獎（內部服務）金獎。卓越團隊協作獎（公共服務）金獎由路政署以「破舊·立新」獲得，卓越團隊協作獎（專門服務）金獎則由警務處以「童行·同心保護兒童計劃」獲得。



新增的創新及科技奬分為三個組別，包括科技應用以民為本創新及持份者協作，名組別金獎分別由環境保護署入境事務處以及機電工程署獲得。