疫情．12.11｜增14918宗創反彈新高　盧寵茂稱擬調整安心出行應用

本港新冠肺炎疫情持續惡化，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布新增14,233宗本地個案及685宗輸入，合共14918宗，又創反彈後單日新高，比內地全國約1萬宗多出一半；再多24名患者不治，總數增至10,959宗。



今日疫情概要：



- 增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高。

- 輸入個案685宗創新高，佔整體個案比率4.59%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.161%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,959人。

- 院舍個案維持高水平，今日34間院舍出現個案，37名院友及3名職員感染。

昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

【22:10】馬會年度重點賽事「浪琴香港國際賽事」今（11日）於沙田馬場舉行，吸引4.5萬名觀衆入場，創逾三年以來新高，投注額則達17.29億元。



馬會提到，有約300名海外人士參與今日賽事，包括海外賽駒馬主、練馬師、騎師、馬房工作人員等，遠多於去年僅50名海外人員來港參與賽事並採取閉環式管理。馬會行政總裁應家柏在賽後形容，今次是一個真正的全球賽馬盛事，聚集了80多個國家或地區，全世界熱愛賽馬的人都把目光投向了香港，「香港從來沒有離開過國際舞台，在全球佔有領導地位，我們（馬會）做到了世界上少數人才可以做到的事情。」

馬會指，今日舉行的「浪琴香港國際賽事」吸引4.5萬名觀衆入場，創逾三年以來新高。(馬會提供)

【20:43】本港今日（11日）單日新增確診個案逼近1.5萬宗，醫務衞生局今晚（11日）發出最新一份強制檢測公告，有34幢大廈上榜。將軍澳有4幢上榜，包括翠林邨秀林樓、將軍澳廣場8座、東港城6座、怡心園1座；沙田區則有3幢，涉及銀禧花園1座、欣廷軒5座，以及禾輋邨民和樓。而禾輋邨民和樓、大埔富蝶邨斑蝶樓、觀塘順利邨利業樓及牛池灣彩雲（二）邨明麗樓，因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

公告列明，任何人於12月5日至今日（11日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（12日）或周二（13日）進行核酸檢測。

▼12月11日 部份強檢大廈▼



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【19:48】特首李家超今日公布與廣東及深圳達成共識，恢復貨車司機「點對點」運輸模式。深圳市人民政府口岸辦公室今日傍晚公布，新安排由明日( 12日 )凌晨零時起實施，意味着跨境司機毋須於指定地點交收貨物，可直接點對點提貨交貨，而入境廣東前，跨境司機須通過「跨境安」系統預約申報當次入境作業信息，每次申報限當次入境有效，再次入境需重新申報，原則上當天入境、當天返港；如確有需要在廣東省過夜住宿的，入境前須在「跨境安」系統申報指定住宿點。

跨境司機在口岸香港側進行核酸快檢和抗原檢測，憑核酸快檢陰性和抗原陰性前往廣東；憑粵康碼上48小時內核酸陰性證明入境，可以在口岸廣東側做常規核酸檢測，陽性跨境司機自確診之日起8天內不得入境。跨境司機入境後粵康碼賦黃碼、全程閉環管理，配戴N95/KN95醫用口罩。違規跨境司機在廣東省內違反法律法規及疫情防控措施，將被暫停作業資格，若情節嚴重的依法追究法律責任。

【19:05】財經事務及庫務局發言人，局長政務助理對新冠狀病毒病快測呈陽性，最近一次上班日期為上周四（8日），工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。財經事務及庫務局局長許正宇每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【18:11】醫院管理局公布，青山醫院一個成人精神科女病房自前日（9日）起有12名病人確診新冠病毒病，當中七人有感染病徵，所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

【17:03】港府今日（11日）公布，東區翠灣邨、南區薄扶林花園及屯門區慧豐園及海翠花園共4屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向當局居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月11日 部份污水檢測結果呈陽性地點▼



【17:01】澳門疫情也嚴重，應變協調中心公布昨日（10）新增106例新冠病毒感染個案，包括54女52男，年齡介乎6至79歲，當中44人有症狀，列為確診病例，62人暫無症狀，列為無症狀感染者。106例新冠病毒感染個案中，由醫學觀察酒店及醫院送檢的共7例，屬管控中發現；自我抗原檢測30例、本澳核酸混樣檢測54例、廣東省珠海市核酸混樣檢測3例、密切接觸者12例，共99例屬社區中發現。上述社區中發現個案中有24例為內地輸入個案，13例為輸入關聯個案和69例來源調查中個案。自11月28日至12月10日，累計共337名感染者。

【16:44】本港新冠肺炎疫情持續惡化，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布新增14,233宗本地個案及685宗輸入，合共14,918宗，又創反彈後單日新高，是3月20日以來單日最多，比內地全國約1萬宗多出一半；再多24名患者不治，總數增至10,959宗。

▼12月9日 逾百人商場觀看世界盃八強克羅地亞對巴西▼



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▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼



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【12:38】特首李家超公布，已和廣東省政府及深圳市政府達到初步共識，將准許香港貨車司機北上時，可直接駛往交貨和提貨點，回復「點對點」提貨取貨，毋須再如現時在內地指定地點交車及貨予內地司機，亦不設限額。李家超表示，已委派運輸及物流局與內地跟進，期望1至2日內可以落實執行。

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

【12:36】醫務衞生局局長盧寵茂不認同，「安心出行」已過時，強調「安心出行」作為抗疫措施，曾非常重要，隨著病毒轉變，本港的免疫屏障改善，「安心出行」發揮的角色亦會有調整。

就算（安心出行）現在的追蹤功能減低了，但我們仍然覺得這個程式是非常好的，是一個好的程式。在有需要的時候，它可以發揮的作用會再提升，例如有其他變種病毒，甚至有些新的傳染病出現，這個手機程式都可以幫到我們，所以我們可能會調整它現在的應用，這個手機應用程式是會維持存在的。 醫務及衞生局局長盧寵茂

▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼

