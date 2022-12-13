中醫涉為少女驅鬼指插其私處　並教少女插其母將鬼轉移　案件開審

母親懷疑其16歲女兒遭前男友落降頭，及認為女兒的一名朋友也同「被鬼跟」，要求一名中醫師為兩女作道教「驅鬼」儀式。中醫涉向她們稱肛門是「陽極」通道，多次指插兩女陰道及肛門，後更稱要將「鬼」轉到母親身上，強迫女兒指插其母肛門，並曾叫3女赤裸躺著讓他檢查進度。中醫師否認非禮及虛假藉口促致他人非法性行為等7罪，案件今（13日）在區域法院開審，。由於辯方需時準備盤問證人，案件押後至3月27土或法。



被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

被告周國強否認6項非禮，及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪。(資料圖片)

母認為女兒X被前男友下降頭

控方案情指，事主X（案發16歲）及其母親於案發時居住於涉案單位，X的同學Y（17歲）後來亦搬到住所與她們同住。被告則為一名註冊中醫，是X及其母親的家庭醫生。X的母親自2020年起深信「鬼神」之說，於2021年初認為女兒分手後被前男友下降頭，故要求被告到家中進行道教儀式以「辟邪」及「驅鬼」。X母親另相信Y「被鬼跟」，亦曾安排被告為其進行驅鬼儀式。

儀式包括由被告雙手推X雙乳

首次非禮事件發生於2021年2月14日，X在家中應被告及母親要求脫去身上衣物，赤裸地側臥在床上。被告用右手兩指插入X的肛門，稱肛門是「陽極」通道，他需要從此處辟走X被下降頭的「鬼」，口中唸唸有詞，疑為一些符咒，歷時5至10分鐘，期間X感到痛楚。X之後被要求坐在床邊，用被告雙手將X的乳房向上推兩下及以手掌推了其胸部一下，並說儀式已完成。

被告捉X手指插入母親肛門

同年2月至7月間某日，X再在母親及被告指示下，全身赤裸地坐在一個放有暖水的水盒上。被告唸唸有詞，一邊手持佛牌掃X的全身，包括私處及乳房。此後某日，被告再稱要將X身上的「鬼」至母親身上，要求X及母親赤裸躺在床上，將一些蘆薈塗在X手指上，指示X將手指插入母親的陰道及肛門。X並不願意，被告則捉住X的手插入母親肛門中，在5至10分鐘後吩咐X取出手指，被告再將自己手指插入母親肛門內。

亦有摸Y全身及揸其胸

另於同年5月某天，被告指示X及Y赤裸坐在床上並張開雙腿後，撫摸Y的全身及「揸」其乳房，並再手指插Y肛門約3至5分鐘，聲稱是為了幫Y「驅鬼」。被告之後叫X及其母親臥在床上，先後指插兩人肛門約3至5分鐘。

要3女赤裸躺著讓其檢查進度

另外有一天，被告又藉詞查看驅鬼進度，要求3人均赤裸躺在床上及張開雙腿，先後撫摸她們的私處、乳房等；在最後一次非禮事件中，被告則聲稱要用碌柚葉沖身幫Y驅鬼，將碌柚葉放在掌心，掃及撫摸Y的乳房、陰部。

被告稱獲X母同意下觸及X肛門及乳頭

X及Y之後在與學校社工會面時透露事件，被告於2021年11月26日被捕。他在警誡下否認曾非禮X及Y，否認懂得道教、風水或曾進行相關儀式。被告否認曾接觸Y身體任何部位，但承認曾觸及X的肛門及乳頭，但稱只是為了作檢查，期間有戴手套，亦獲X及其母親同意。被告另指X因不滿被告干擾X的家事而與Y一同誣告被告。

案件編號：DCCC 761/ 2022