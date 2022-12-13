美孚新邨二期、上水太平邨、坑口樂頤居等污水陽性　5萬人須快測

政府今日（13日）表示，美孚新邨二期、上水太平邨及將軍澳坑口樂頤居等多個位於深水埗區、北區或西貢區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約5萬個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。



▼12月13日 污水檢測結果呈陽性的住宅▼



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政府指，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因在深水埗區、北區、及西貢區多處住宅的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

● 深水埗區 — 美孚新邨二期、海壇街與醫局街附近一帶住宅

● 北區 — 太平邨及威尼斯花園

● 西貢區 — 樂頤居、顯明苑及裕明苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。