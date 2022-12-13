立場新聞案｜選30篇涉煽動文無取法律指示　督察：我地認為唔需要

《立場新聞》被指刊出涉煽動內容文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（13日）在區域法院續審，早前審訊時揭露警方搜證時，曾揀取數百篇文章，卻未向辯方披露，辯方今(13日)就此申請永久終止聆訊，並認為警方並非一時大意，而是經思考決定不交出資料，令案件存在不公，國安處一名高級督察今被傳召作供，稱他們拮取數百篇他們主觀認為涉煽動的文章後，再篩選出30篇文章，便交予律政司的檢控小組，並認為未被選中的文章都與案無關，他承認在選取該30篇文章前，沒有向律政司索取過指示，並說：「我地認為唔需要。」



早前審訊揭警曾拮數百文章未作披露

代表辯方的資深大律師余若薇，上月盤問一名警察證人時，揭控方未向辯方披露300份未使用資料，該些資料均是警方在立場新聞拮取的文章，控方得悉後，向辯方呈上6 個文件夾，內有逾 1,500 頁文件。辯方隨後爭議新證供或會影響辯方的盤問方向，案件因而押後至今。

高級督察盧健賢被傳召上庭解釋拮取涉案文章的流程。(劉安琪攝)

國安處高級督察被傳召作供

大律師馬維騉今代表兩被告鍾沛權及林紹桐申請永久終止聆訊，並傳召指示擷取《立場》截圖的偵緝高級督察盧健賢作供。盧案發時隸屬國安處電腦組Y（1）分隊，主要職責對網上證據進行保存及情報收集工作。

接獲情報立場會刪去網站的文章

盧供稱，其上司總督察陳銘安於2021年6月向他稱，接獲情報指，《立場》會刪去其網站大量的文章，該些文章有可能干犯法例，陳與盧因而各自初步審視網頁內的文章。盧表示，每當他「主觀認為」文章任何部份有可能干犯煽動罪或《國安法》，他便會即時將文章列印。盧當時未有計算他一共列印了多少篇文章，他之後與陳一同篩選出553篇涉敏感內容文章，交予下屬警員廖浩明擷取。數天後，盧再接獲指示與陳一同審視《立場》網站文章，另外再篩選了34篇涉敏感內容以擷取。

兩名被告由被捕至保釋的經過。(詳看下圖)

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只把篩選出的30篇文章交多控方

盧與陳之後從上述兩次審視所得的587篇文章中篩選出約100篇文章，其後再與一名警司從中篩選出30篇文章。他們在提供該30篇文章予案件主管檢視後，認為他們已不需要該些文章，便進行銷毀。及至今年11月4日，案件主管要求再提供上述587篇文章，盧遂指示廖從其電腦中重新列印該些文章。

認為其他文章均與案無關

盧承認雖然該587篇文章的紙本被銷毀，但他知道廖的電腦仍保存該些文章。至於廖為何未有將所有有關文章交予案件主管，盧相信是因為沒有人作出此指示。盧亦反問辯方何謂「有關文件」，據其了解30篇案件有關文章已交出，其他文章均與本案無關。盧另同意在最後篩選出該30篇文章前，他們不曾向律政司檢控組索取任何法律指示，並稱：「我地覺得唔需要」。

辯方認為警方非一時大意

辯方卻認為警方非因一時大意而未有將所有文章交予案件主管，而是經過思考作出此決定，因而造成不公。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022