安心出行最後一夜｜由自願到強制使用　市民排隊掃碼景象成歷史

「你嘟咗安心出行未？」步入食肆或指定處所，店員總會提醒你必須掃瞄「安心出行」才可進入，不過此景象在踏入周三（14日）零時零分後，將會成為歷史。



該應用程式於2020年11月推出，至今已更新40多個版本。剛推出時，當時政府曾表明不會強制市民使用，不過相關說法在一年後被推翻，時任特首林鄭月娥解釋是因為疫情發展迅速。



不過，隨着本港逐步復常，安心出行亦難逃被淘汰命運。醫衞局局長盧寵茂今日（13日）公布，周三起不再需要掃瞄安心出行，亦意味今晚是使用最後一夜使用這個伴隨港人已兩年的行蹤紀錄程式。



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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2020.11.11推出 港府當時稱不會收集個人出行記錄

新冠肺炎疫情襲港三年，在疫情初期，衞生署在追蹤確診者到訪過的地方甚為困難，故港府在2020年11月11日推出安心出行應用程式，並由11月16日起可供市民下載使用。不過，剛推出時已受到不少爭議，不少人憂心程式會監控市民，亦質疑索取過多權限，包括「讀取USB內容」和「查看Wi-Fi連線」。

時任創新及科技局局長薛永恒在推出「安心出行」首日，展示如何使用安心出行。（資料圖片／廖雁雄攝）

港府當時強調，應用程式不會收集個人出行記錄，多名高官更叫市民毋須擔心私隱問題。行程紀錄只會儲存於用戶手機內，不會設任何中央紀錄系統，並在31天後自動刪除，亦表明已通過獨立第三方的保安風險評估，並確保符合《個人資料（私隱）條例》規定。《香港01》記者其後亦發現，「安心出行」官網有條文列出，確診者向衞生署上載的出行記錄，將保留最少7年。

2021.2改為改進入食肆強制掃瞄安心出行

在安心出行推出的初期，政府曾表明，不會強制市民使用安心出行。不過，在去年2月起，政府公布規定市民進入所有政府場地，須在手機使用「安心出行」程式掃瞄現場的二維碼（QR code）報到或「寫紙仔」登記姓名、聯絡電話和到訪日期及時間，才可進入。政府亦在同月18日，將規定擴闊至餐廳等指定處所，如不遵從將被罰停業。

政府指疫情發展迅速 禁止用「寫紙仔」代替安心出行

直至去年11月1日起，政府再收緊規定，不容許市民再用「寫紙仔」方式登記姓名和聯絡電話取代安心出行，規定市民如進入政府大樓或辦事處，必須在手機使用「安心出行」流動應用程式掃瞄現場的二維碼（QR code）報到，並在12月9日起更擴展至所有表列處所。

時任特首林鄭月娥當時被問到為何推翻一年前的承諾不強制市民使用安心出行時，解釋是因為疫情發展迅速，政府須按現行疫情變化調整防疫策略。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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2022.2加疫苗接種紀錄 入商場、超市及街市要掃安心出行

至今年，因應政府在2月擴展疫苗通行證，故推出「安心出行」流動應用程式3.0.2版本，加設功能（如以顏色）顯示疫苗接種紀錄，沒有疫苗接種紀錄會出現紅色標記，有疫苗接種紀錄則出現藍色標記。另外，政府亦在同月宣布，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，亦必須使用「安心出行」。

雖然「安心出行」推出至今已兩年，但「安心出行」應用程式仍不時傳出有私隱隱憂。在今年5月，傳真社揭發Android版本的「安心出行」手機應用程式內置人臉識別模組，可以期間識別臉部五官特徵和確定位置。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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盧寵茂周日撐安心出行非過時 今宣布廢除

雖然港府一直表示「安心出行」可用作追蹤用途，惟其成效一直存疑，直至近月再有專家質疑「安心出行」的成效。衞生防護中心總監徐樂堅在今年9月回應曾表示，「安心出行」仍有功能，尤其在大型爆發的時候可作個案追蹤，但就沒有提供過去兩個月以安心出行作追蹤的數字。

由於內地撤銷場所碼，本港近日有巨大訴求促撤安心出行。盧寵茂本周日（11日）被問及時不認同安心出行已過時，強調作為抗疫措施，曾非常重要，但他指隨着病毒轉變，本港的免疫屏障改善，安心出行發揮的角色亦會有調整。不過他今日正式公布廢除安心出行，將安心出行送進歷史。

雖然受到一些非議，不過「安心出行」近日在華為亞太區開發者大會中榮獲「最佳公共健康夥伴大獎2022」。政府資訊科技總監林偉喬當時表示，這項殊榮除肯定資科辦的努力外，亦印證香港的資訊科技發展在亞太地區有着領先的地位。