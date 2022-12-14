疫情．12.14｜增14870宗確診　輸入896宗創新高　旅客歡迎撤黃碼

香港今日（14日）起取消掃描安心出行，經機場入境人數今日起不會再獲發三日「黃碼」。然而，確診個案再反彈，今日新增14870宗確診，包括13974宗本地個案及896宗輸入個案，輸入個案創單日新高，同時再多35名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11,056宗。



今日疫情概要：



- 14,870宗確診，較昨日個案輕微上升8.4 %。

- 輸入個案896宗創新高，佔整體個案比率6.03%；相比同日17,857名機場入境旅客人數，確診比率則為5.02%，七日平均比率是4.24% 。

- 新增35名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.19%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,056人。

- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。

- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4637，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



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【22:27】聖誕新年將至又遇上政府取消「黃碼」安排，港人外遊返港更方便，惟國泰航空勞資問題仍未明朗。國泰空中服務員工會早前要求增加航班人手及外站休息時間，並改善更表編排，或考慮聖誕新年採工業行動，甚至不排除罷工。

勞資雙方今日（14日）開會磋商但未達成共識，工會稱資方口頭承諾會改善1月及往後更表，會視乎1月更表再決定下一步行動；國泰則稱與工會會面4小時解釋改善編更安排，大部份關注事項已在1月更表得以改善，已邀工會代表下周一（19日）公布1月更表後再見面。

▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



【21:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，昨（13）日新增402例新冠病毒感染個案，包括202女200男，年齡介乎0至92歲，當中112人有症狀，列為確診病例，290人暫無症狀，列為無症狀感染者。402例新冠病毒感染個案中，由醫學觀察酒店及醫院送檢共2例，屬於管控中發現；自我抗原檢測153例、本澳核酸混樣和單樣檢測210例、廣東省珠海市核酸單樣檢測4例、密切接觸者5例，急診及發熱門診28例，共400例屬於社區中發現。自11月28日至12月13日，累計共1,325名感染者。

昨日新增9例輸入性無症狀感染個案，包括3男6女，年齡介乎23至69歲，分別為由印度、美國、越南、葡萄牙、香港及台灣地區入境澳門，列為無症狀感染者。

▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼



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【20:26】港府今日起放寬多項防疫措施，其中取消入境人士黃碼的限制，有望吸引外國旅客訪港。不過，獲香港旅發局邀請訪港的東南亞國家的旅遊業界，有部分代表認為香港放寬防疫政策仍遲於其他國家，即使取消黃碼限制，入境香港後仍要進行2次核酸檢測，以及每日進行快測，會令旅客卻步。

【20:10】政府逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，醫務衞生局今晚（14日）發出最新一份強制檢測公告，上榜大廈數量下跌至24幢，涉荃灣豪景花園景峰閣及嘉蘭閣、天水圍天頌苑頌碧閣及慧景軒3座、馬鞍山曉峯灣畔4座及利安邨利盛樓等；有4幢大廈沙污水樣本檢測呈陽性，單是屯門已有3幢，包括富健花園6座、7座、御海灣2座，以及長沙灣蘇屋邨壽菊樓。

▼12月14日 部份強檢大廈▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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【17:00】財政司副司長辦公室今日（14日）表示，財政司副司長黃偉綸的司機新冠病毒快速測試結果為陽性，黃偉綸有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行快速測試，結果均為陰性。

發言人表示，該名司機負責為黃偉綸擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為上周五（9日）。

【17:00】衞生防護中心公布新型冠狀病毒病個案最新情況，過去24小時新增13 974宗本地感染個案，包括3 256宗核酸檢測陽性個案及10 718宗快速測試陽性個案。此外，新增896宗檢測陽性輸入個案，同時再多35名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 056宗。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 9

【16:50】政府今日（14日）表示，置富花園、啟泰苑及悅庭軒等多個位於觀塘區、南區或黃大仙區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約5萬個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。

▼12月14日 部分污水檢測結果呈陽性的住宅▼



【16:27】醫院管理局今日（14日）發表2021/22年度的年報，截至今年3月31日，醫管局僅錄得4.9億元的盈餘，相比前一年度的逾5億元，減少4千多萬元。醫管局在21/22年度收入為880多億元，支出則為870多億元，其中員工成本佔逾580億元，比前年增多4多億元，而醫療物品及設備的支出就比前年大增10億元，花了接近50億元，增幅為20.3%。至於醫管局該年度最高薪行政人員行政總裁高拔陞，年收入為616.6萬元，惟比前一年度增約1,000元。

【16:16】政府今日起撒銷強制掃描安心出行二維碼的要求，惟進入食肆仍要掃描疫苗通行證。市民歡迎新安排，認為進出食肆更方便，有家長今日更特地帶同子女到海防道臨時街市的熟食中心用餐：「方便咗好多，之前因為安心出行太麻煩，好少出街食。」

▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼



+ 9

【15:09】政府今日起取消「黃碼」，經機場入境人士只要抵港時核酸檢測呈陰性，就可以自由外出活動，如到餐廳吃飯等，無須接受隔離檢疫。從新加坡抵港的莊氏一家對新措施表示很興奮：「期待同屋企人周圍行下，去酒樓飲下茶。」然而，有自澳洲旅遊回港港人仍嫌防香港疫政策應不夠「貼地」，應再放寬：「澳洲及新加坡都不用戴口罩，回港時被要求戴口罩覺得很不適應。」

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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【12:08】醫務衞生局局長盧寵茂昨日宣布一系統放寬防疫措施，其中提到會逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，改為在社區派發更多快速抗原測試包。不過，多個局或部門今早仍進行突擊巡查強檢大廈。

公務員事務局今日（14日）聯同秀茂坪警區和衞生，在早前被納入強制檢測公告的九龍灣德福花園B2座進行執法行動。政府派員在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查99名受檢人士，均已按規定進行檢測。沒有人受罰。行動今日上午約8時開始，至上午約11時10分結束。

【11:38】政府宣布今日（14日）起取消強制掃描安心出行，但出入部分場所仍要出示疫苗通行證，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，掃描安心出行來追蹤行程的作用已不大，如今是遲來的取消。



他指出，新一屆政府上任至今，60歲以上沒打針人士僅減少3萬人左右，疫苗通行證對推動疫苗接種作用細；還認為80萬名無病徵學生仍要每日做快測，十分沒必要，建議政府考慮打齊三針無病徵學生毋須快測。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



+ 3

【11:15】政務司司長辦公室發言人今日（14日）表示，政務司司長陳國基的高級私人助理對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性。陳國基每日均有進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

發言人表示，該名職員工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為昨日（13日）。政務司司長辦公室已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【11:00】醫療輔助隊發言人今日（14日）表示，醫療輔助隊總參事黃英強對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



黃英強最近一次上班為昨日（13日），發言人指他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。醫療輔助隊會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【09:26】港府今日起撤銷強制掃描安心出行二維碼的要求，醫務衞生局局長盧寵茂今早在電台節目表示，安心出行推出至今共調整功能逾40次，現可登記核酸檢測及出示疫苗通行證等，強調今次並非取消整個安心出行應用程式，籲市民：「千祈唔好喺手機拎走（安心出行）。」

對於續用疫苗通行證，盧寵茂強調，疫苗通是推動市民打針重要措施，重申長者若感染後果嚴重，推行疫苗通行證是為鼓勵市民打針：「（政府）係鼓勵大家打針而唔係一定要推行疫苗通行證，希望大家唔好搵錯對象同敵人。」

【07:28】懲教署表示，即日起訪客進入懲教院所進行探訪無須使用「安心出行」流動應用程式登記，但須繼續出示「疫苗通行證」二維碼（以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」應用程式出示，或使用紙本紀錄、手機截圖均可），「紅碼」人士不能進入懲教院所進行探訪。為減低病毒流入院所風險，訪客仍須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果。

▼12月13日 特首李家超公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼12月13日 今冬首個寒冷天氣下

