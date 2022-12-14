何栢良：疫苗通行證推動接種率作用細　80萬名學生沒必要每日快測

政府宣布今日（14日）起取消強制掃描安心出行，但出入部分場所仍要出示疫苗通行證，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，掃描安心出行來追蹤行程的作用已不大，如今是遲來的取消。

他指出，新一屆政府上任至今，60歲以上沒打針人士僅減少3萬人左右，疫苗通行證對推動疫苗接種作用細；還認為80萬名無病徵學生仍要每日做快測，十分沒必要，建議政府考慮打齊三針無病徵學生毋須快測。



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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疫苗通行證推接種率作用細

何栢良指，政府最初推疫苗通行證是為提升接種率，如今扮演的主要角色是保護尚未接種的長者。而新一屆政府上任時，有36萬名60歲以上人士完全沒接種，如今約半年時間過去，仍有33萬名60歲以上人士一針沒打。他認為，60歲以上人士多數退休，較少出街，疫苗通行證推動他們接種疫苗效用不大。整體來說，疫苗通行證對推動疫苗接種的作用小。

何又表示，家居等環境沒法落實疫苗通行證，而社區中病毒傳播速度亦很快，即使保留疫苗通行證，亦難以評估其阻斷社區傳播的作用。

何栢良建議，入境人士可做快速抗原測試來代替核酸檢測，可有助於解決香港復常的心理關口，對疫情趨勢上落或冬季疫情流行沒有大影響。

建議打齊針、沒病徵學生取消快測

何栢良表示，政府今次放寬程度不算大，形容過去兩個月來政府一直在碎步式調整，像表列處所已好長時間沒調整，學校、餐廳員工等人群快測頻率亦沒調整，而現時80萬名學生仍要每日返學前做快測，沒必要。他建議大幅度減少，或者安排打齊針、沒病徵的學生取消快測。

至於強制檢測，何栢良認為可向兩方面優化，一方面要求強制檢測人士做快測；另一方面若市民打齊三針則不需做強檢。