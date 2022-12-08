垃圾蟲罰款擬倍增至$3000　食環署工會：加碼只對窮人有阻嚇作用

政府擬大幅提升垃圾蟲罰則，食環署職工權益工會副主席李美笑今日（8日）在電台節目上表示，罰則加碼僅對窮人有阻嚇作用，數千元罰款對較富裕商販而言只是「灑灑水」，因此執法力度同樣重要。大埔區議會主席毛家俊亦表示，罰款對商販不會造成太大損失，現時罰款如同「貓捉老鼠」遊戲，建議食環署可在年度審核牌照時考慮商販違例因素，阻嚇性會更大。



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檢控數字每年增 李美笑：罰得幾千蚊對有錢人只係灑灑水

為改善本港環境衞生及市容，政府擬大幅提升垃圾蟲罰則，包括將亂拋垃圾定額罰款由現時1,500元大增一倍至3,000元，店鋪阻街罰款則由1,500元提升至6,000元等。政府會展開為期1個月的公眾諮詢，預計最快於明年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。

李美笑認為，加重罰則未必改善市民行為，自有垃圾蟲罰則以來，告票數字仍每年遞增，「得幾千蚊，對於有錢人根本就係灑灑水」。李美笑建議，可加強宣傳教育工作，安排亂拋垃圾的市民上公共衞生教育科，加強市民認識。

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商販易爭拗 執法力度亦重要

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席何俊賢認為，加強罰款是一個大突破，但同時要加強執法力度。

李美笑還表示，現時食環署人員外出執法時都經常和商販發生爭拗，每年都有相關工傷記錄，擔憂罰則加碼後市民反抗力度會更大，擔心執法人員的人身安全。她建議，食環署可增加人手，至少3人一隊面對違例商家。

毛家俊表示，現時的處理方式如同「貓捉老鼠」遊戲，不利於長遠打擊，建議政府修例時可「做多少少」，例如對於需持牌經營的生肉檔，食環署每年年度審核其牌照時，可將違例情況考慮在內，相信會比罰款更有阻嚇性。

藥房阻街情況嚴重

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，藥房常將牙膏、紙巾等生活必需品臨街擺放、甚至佔用部分街道來吸引顧客，易受阻街罰則影響；強調臨街擺放商品僅為了吸引顧客，本身不會提升太多利潤。

對此，市民馮先生來電表示：「如果個個都要擺出街咪好阻街」。毛家俊亦表示，觀察到部分商家會等食環署人員下班後再擺放出來，甚至會擺放在路中間，認為只是商家吸引顧客的習慣，放在店鋪內亦可以。