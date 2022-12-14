兩男子結伴行山採野生植物返家煲湯　疑誤食「斷腸草」毒發送ICU

兩名男子本周一（12日）結伴到西貢担柴山行山時，採摘野生植物並各自返家用煲湯，飲用後出現暈眩、心悸、氣促及視力模糊等症狀，雙雙送院治療，現正接受深切治療（ICU），情況穩定。衞生署經調查後，懷疑野生植物含有鈎吻鹼，為存在於有「斷腸草」之稱的鈎吻中的天然毒素，衞生防護中心正調查個案。



於西貢担柴山採摘

衞生防護中心表示，今日（14日）正調查兩宗服用野生植物後懷疑鈎吻鹼中毒個案，兩宗個案涉及兩名分別74及63歲男子，他們各自在家中飲用自行烹調含有野生植物的湯水後，於昨（13日）出現暈眩、心悸、氣促及視力模糊。

根據調查，該野生植物由兩名病人於周一在西貢担柴山一起行山時採摘。74歲老翁昨日（13日）被送往威爾斯親王醫院，其後轉送至北區醫院；而63歲男子則於同日被送往明愛醫院。兩人現時均接受深切治療，現時情況穩定。

中心指醫院已將兩名男子的尿液樣本，以及他們未飲用的湯水和野生植物樣本送交實驗室化驗。該名63歲男子的尿液樣本被驗出含有鈎吻鹼。

嚴重可致呼吸困難、昏迷、死亡

中心發言人解釋，鈎吻鹼是一種存在於一些植物或中藥材如鈎吻的天然有毒物質。鈎吻鹼中毒的徵狀包括暈眩、視力模糊、麻痺、心悸、虛弱、噁心和嘔吐。嚴重個案可出現呼吸困難、昏迷，甚至死亡。

發言人提醒市民，特別是行山遠足的人士，不要隨便在郊外採摘野生的植物、其花、果實或根莖進食，因為很多野生的植物可能含有可致命的天然毒素。如服用野生植物後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。