工業意外｜盤點半個月5人因工死亡　近3日每日一宗　多為經濟支柱

撰文：江麗盈
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葵涌貨櫃碼頭今日（15日）發生工業意外，一名男子疑因氣體爆炸重傷，搶救後不治。翻查資料，連同今早意外，本港半月來已發生5宗因工死亡個案，特別是近3日，幾乎每日有一宗發生。

除了葵涌貨櫃碼頭今早約9時發生的意外，昨日（14日）上午約11時半，油塘東源街一個建築地盤，疑在移除工字鐵時有工字鐵跌落，一名男燒焊工人被巨鐵壓住，大批救援人員到場，包括消防處坍塌搜救專隊。耗時約一小時，男工人被救出時重傷昏迷，送院搶救終於不治。

再前日、即12月13日正午，何文田加多利山嘉道理道42A號一座3層高的洋房，巴基斯坦裔工人Mohammad Shahzad在搭棚工程中，由約3米高跌下，頭部受傷，送院不治。據了解，42歲男死者與菲律賓裔妻子育有3名年幼子女，分別6歲、4歲與2歲，死者意外時正於上址首日開工。

另外，上周四（8日）下午約4時，屯門望后洋浩洋街海港貨倉公司地盤亦發生嚴重工業意外，事發時現場正以吊臂車運載工字鐵，懷疑吊臂車不勝負荷而翻側，導致工字鐵砸中一名工人的頭部，工人重創昏迷，送院搶救，最終不治。

至於上周一（5日）晚上約7時，土瓜灣道近新山道附近發生嚴重車禍，一輛行駛中的士突然轉向左側，失控撞向一單車，並將騎車者推前至路口前方的貨櫃車車底。而騎車者據悉為47歲的印度籍外賣員，他重創昏迷，送院搶救，翌日早上約7點不治。

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