13歲女童英返港染流感　面腫脹、噁心、神智不清　送院後情況危殆

再有一名兒童因染感冒而病危。衞生防護中心公布，一名13歲女童本周一（12日）因神智不清送院，經治療後確診感染甲型流感病毒和甲型鏈球菌，目前在瑪麗醫院接受治療，情況危殆。



連同今日的個案，今年已有兩名兒童因染感冒而病危。早前一名3歲男童在上月30日因發燒及腹痛到伊利沙伯醫院求診，情況持續轉差，需要使用呼吸機及強心藥，被送往兒童醫院兒科深切治療部留醫。他期後情況有好轉。



去年因疫情而停課，學生接種流感針的比率較往年下跌。（資料圖片)

衞生署衞生防護中心今（15日）公布，正調查一宗兒童懷疑感染甲型流感嚴重個案。該宗懷疑個案涉及一名過往健康良好的13歲女童，潛伏期內曾前往英國。

三日內情況急速轉壞

她於12月9日在英國期間開始出現咳嗽、有痰、喉嚨痛和發燒，翌日返港後情況持續，並在12月11日出現面部腫脹及噁心。她於12月12日因出現神智不清，同日被帶往港怡醫院和瑪麗醫院急症室求醫，並入住瑪麗醫院接受治療，現時情況危殆。

病人的鼻咽拭子樣本和血液樣本經化驗後，分別對甲型流感（H1）病毒和甲型鏈球菌呈陽性反應，初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中。衞生防護中心正繼續流行病學調查。

衞生防護中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

據最新一期的流感速遞表示，本地季節性流感的整體活躍程度維持在低水平，流感病毒陽性百分比(0.54%)低於 9.21%的基線水平，並低於前一周錄得的 0.72%。不過，在2022年12月4日至10 日期間，有一宗經化驗確診流感（H3）並且死亡的成人個案。

另外，連同今日的個案，今年已有兩名兒童因染感冒而病危。早前一名3歲男童在上月30日因發燒及腹痛到伊利沙伯醫院求診，情況持續轉差，需要使用呼吸機及強心藥，被送往兒童醫院兒科深切治療部留醫。他期後情況有好轉。