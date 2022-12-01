疫情．12.1｜新冠流感夾擊　防疫措施不放寬　3歲男童染流感危殆

香港疫情再破萬！衞生防護中心今日（1日）公布新增10,137宗確診，包括9,531宗本地感染個案及7,601宗快速測試陽性個案，同時新增606宗檢測陽性輸入個案，另多15名確診病人離世。



今日疫情概要：

-增10,137宗確診，較前一日上升15.2%。



-輸入個案為606宗，佔整體個案比率5.98%；相比同日15,422名機場入境人數，比率則為3.93%，七日平均比率是3.89%。



-新增15名患者死亡，7日平均死亡率維持0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,762人。



-本地個案帶有新變種病毒株個案增10宗，包括XBB增3宗累計97宗、XBD多1宗累計18宗、BF.7多1宗累計4宗、BQ.1.1多5宗累計113宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.13，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【23:54】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日（1日）聯同行政長官專家顧問團進行會議，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議。

專家建議，二價疫苗可作為第三或第四劑的另一選擇；已完成接種四劑疫苗半年後的成人，可接種額外一劑疫苗。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



【17:05】政府今日表示，在元朗區、屯門區及大埔區的污水檢測結果呈陽性、和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，將向上述3區共4個屋苑派發約4萬快測包。

▼12月1日 污水檢測結果呈陽性地點▼



【16:28】醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時疫情升溫中，政府希望加強市民防疫屏障能力，特別是一老一幼。她又指，港府會精準抗疫、科學抗疫，此刻防疫措施不放寬，但亦未到要收緊地步：「（疫情）走勢見未見向下跌情況，會否再升無人見得到，因新冠病毒十分狡滑，傳播性強。」

【16:25】醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，目前有兩名小童感染新冠後出現重症，情況危殆，包括一名健康良好5歲男童，另有一名3歲童感染流感後併發重症，情況持續轉差，須用呼吸機及強心藥。

【16:13】醫院管理局（醫管局）總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去一周住院人數升，近日有2700人入院，每日新增入院平均340人，安老院入院人數亦增加，佔18.6%，較上個月初的11%有明顯上升。

【16:10】歐家榮表示，污水監測的病毒含量在11月中開始急速上升，近兩日升幅得多，人均病毒含量超120萬拷貝，近130萬拷貝，遠遠比9月頭高峰勁，接近3月初及3月中的數字，顯示社區好多個案存在。

【16:03】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，11.25至12.1每日平均有 8882宗確診，較之前一周有8.4%增長。

【15:46】1970年開業的漢榮書局今日宣布12月31日結束門市營業，曾指沒有在漢榮買不到的教科書，而漢榮六位負責人表示，今次決定實屬無奈而沉重，但深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」，選擇將門市結業。六位負責人稱今年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上疫情持續影響，本港教科書供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

▼漢榮書局▼



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【12:45】房屋署今聯同沙田警區（田心分區）和衞生署在沙田秦石邨石晶樓出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了287名受檢人士。當中，五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:40】復必泰二價疫苗在今日，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在社交媒體貼文，已接種二價疫苗，更形容「早打早享受」，他在回覆記者查詢時指，打針後感覺良好。何栢良又預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常，因內地現時仍未開始接種第四針的疫苗，而且三歲以下的幼童更從未接種疫苗，建議可以參考港府設立疫苗通行證，鼓勵市民打針。

【11:27】合資格人士今日（1日）起可接種復必泰二價疫苗作為第四劑疫苗或康復後的第三劑疫苗。今早的荔枝角公園體育館社區疫苗接種站，前來接種人士不算多，有接種復必泰二價疫苗的市民稱對疫苗有信心，希望透過接種保護自己，但亦有市民表示無意選擇二價疫苗。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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▼11月29日 約20港大學在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



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▼11月28日 盧寵茂指疫情最近升溫▼



▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月24日 每周疫情記者會▼



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▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼

