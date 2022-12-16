類鼻疽︱居深水埗69歲婦人染疫　患多種長期病　目前留醫情況穩定

類鼻疽「重災區」深水埗再添一名患者，今年累積至43宗。衞生防護中心今日（16日）表示，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於深水埗69歲女子，她患有多種長期病患並因骨髓纖維化正接受化療。她於11月23日開始發燒和頭暈，求診後情況穩定出院，但因持續發燒於12月7日再度入院，現時仍然留醫，情況穩定，病人血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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確診者有長期病患早於11月23日發燒

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名69歲女子，居於深水埗，患有多種長期病患，並因骨髓纖維化正接受化療。她於11月23日開始發燒和頭暈，同日前往明愛醫院急症室求診，並須留院治療，其後情況穩定出院，並因持續發燒於12月7日再度入院，現時仍然留醫，情況穩定。其血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。個案的流行病學調查仍在進行中，不排除是較早前的潛伏性感染因免疫功能減弱而出現復發。

深水埗區自八月起累計27宗

衞生防護中心表示，本港今年累計共錄得43宗類鼻疽個案，包括27宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。而政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。衞生防護中心會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。

衞生防護中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得感染個案，於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。