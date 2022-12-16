煥然壹居、藍天海岸、龍譽等污水呈陽性　4.5萬人要快測

政府今日（15日）表示，煥然壹居、藍天海岸、龍譽等多個位於荃灣區、九龍城區及離島區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約45,000個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。



▼12月16日 部分污水檢測結果呈陽性的住宅▼



政府指，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因在荃灣區、九龍城區及離島區多處住宅的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約45,000萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

荃灣區 — 荃灣街市街與兆和街附近一帶住宅



九龍城區 — 煥然壹居、龍譽、啟朗苑及天寰



離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、及水藍天）



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。