疫情．12.16｜增15726宗確診　高鐵西九龍站工作人員為通關準備

香港今日（16日）新增14,903宗本地感染個案及823宗輸入個案，合共新增15,726宗確診，比之前一日少約1,300宗，另外再多32名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 ,107宗。



特首李家超昨晚派定心丸，他在Facebook撰文表示，2023年通關「有很現實的可能性」，但之前要先增加入境深圳的「健康驛站」名額，以及調整跨境貨車「點對點」運輸模式安排，按部就班地恢復兩地往來。



今日疫情概要：



-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.41，即一名患者傳染約1.5人，有趨向平台期跡象。（港大醫學院圖片）

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【23:13】新冠肺炎疫情確診數字「高位橫行」，近日有傳政府已指示承辦商取消社區檢測中心的「願檢盡檢」類別，實政圓桌立法會議員田北辰今（16日）亦在社交平台指，有承辦商指收到政府指示不接受「願檢盡檢」人士接受免費檢測，並已向政府求證發現真有其事。

記者今晚分別致電及親身到檢測站，有職員指現時只有指定類別人士可免費檢測，並稱前日（14日）已接獲政府通知停止「願檢盡檢」類別。不過，記者向兩名檢測承辦商負責人查詢，兩負責人的回應卻不一，有負責人更指未有聽過相關消息。

醫衞局深晚出稿澄清，政府一直有為指定群組，包括自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士），在社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站提供免費新冠病毒核酸檢測服務。政府發言人重申，相關檢測政策未有改變。

【20:12】教育局發言人表示，教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝被列為一宗陽性個案的密切接觸者，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。發言人表示，蔡若蓮和施俊輝一直有定期進行2019冠狀病毒病核酸檢測。他們今日曾進行快速抗原測試，結果均為陰性。

▼12月15日 教育局公布《教師專業操守指引》列八大範疇▼



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【19:48】政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（16日）公布最新強檢大廈名單，只有24幢上榜，其中20幢有較多確診者居住，當中沙田區及屯門區最多，各有3幢上榜，包括沙田濱景花園 1 座、翠華花園 B 座、屯門啟豐園 4 座等，天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座亦榜上有名。

另有4幢涉污水樣本陽性，沙田區佔2幢，將軍澳及屯門區各佔1幢，包括沙田水泉澳邨林泉樓、馬鞍山欣安邨欣喜樓；將軍澳南豐廣場 2 座以及屯門富健花園 9 座。

▼12月16日 部份強檢大廈▼



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【18:36】速遞員在不同社交平台發布訊息，例如醜化安心出行為「黑心出行」、呼籲市民拒絕接種疫苗、鼓勵他人「自己訓練、籌組計劃、繼承梁健輝烈士未竟之功」等，被控作出具煽動意圖的作為罪。他今（16日）在西九龍法院認罪，案情指，涉案言論包括侮辱國家主席及其訪港行程、指稱天文台為「洗黑錢」的政府部門等。總裁判官蘇惠德將案件押後至明年1月5日判刑，以待索取背景報告，期間被告繼續還押。

【17:27】繼《香港01》早前率先報道香港及內地有望最快明年初通關後，各方通關消息接踵而來，署理運輸及物流局局長廖振新亦坦承，一直有就高鐵等跨境交通在做準備。有消息人士透露，站務人員、保安等員工，正陸續調回高鐵西九龍站駐守，同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。



港鐵回覆通關車務安排時表示，視乎疫情發展，以及政府相關措施的安排。如有進一步消息，公司會適時公佈。

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【17:20】政府今日（15日）表示，煥然壹居、藍天海岸、龍譽等多個位於荃灣區、九龍城區及離島區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約45,000個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。

▼12月16日 部分污水檢測結果呈陽性的住宅▼



【17:05】衞生署衞生防護中心公布，新增15,726宗確診個案。其中14,903宗為本地感染個案，包括2,872宗核酸檢測陽性個案及12,031宗快速測試陽性個案。此外，新增823宗檢測陽性輸入個案，當中457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。

【16:32】政府統計處今午（16日）公布最新的9至11月失業率為3.7%，較上月公布的8至10月失業率3.8%下跌0.1個百分點，連跌七個月，是2020年1月後新低，當月報3.4%。9至11月的最新就業不足率為1.6%，同跌0.1個百分點，失業人數則減8,500人跌至138,900人萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復步伐，防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃亦會有幫助，但金融狀況收緊將抵銷部份正面影響，他再呼籲社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。

【15:16】內地與香港通關在望，本港口岸包括西九高鐵，據報已在調配人員作準備工作。署理運輸及物流局局長廖振新今日（16日）表示，「不斷都做緊準備」，一待通關就可以盡快作出安排，惟須配合內地的宣布。

此外，廖振新在視察香園圍口岸貨運點對點運輸模式生效以來的運作情況，運輸時間由過往十多個小時縮短至七、八小時，截至昨日（15日）的最新統計，平均每日跨境貨運量達到9,000多駕次，比起第五波疫情前已恢復逾五成。

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【13:54】前屯門區議員甄霈霖，前年在所屬選區一屋苑內，監督管理公司處理新冠肺炎確診個案時，被指違限聚令遭票控，審訊後被裁定罪成，判80小時社服令。甄不服定罪提出上訴，並爭議他所處的屋苑電梯大堂，並不屬公眾地方，高院法官邱智立今（16日）頒下判辭，認為控方沒有理據將涉案大廈的升降機大堂，詮釋為規例所指的公眾地方，又指原審裁判官及律政司均稱，若不這樣解讀，人群便可以不戴口罩在屋苑電梯大堂聚集，增加疫情擴散的危險，邱官直言屬「杞人憂天」，裁定甄上訴得直，定罪撤銷。

【13:05】澳門特區政府宣布，明日（17日）零時起，放寬對香港、台灣和外國入境人士的防疫措施，現時「5+3」措施，由集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察，午夜起改為「優化5+3」，即5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

登機、登船或登車來澳門時須持有採樣日後48小時內核酸檢測陰性報告及準備每人適量快測包，但無須預訂澳門的醫學觀察酒店，亦無須預繳核酸檢測費用。入境後，健康碼轉為紅碼，須接受一次落地核酸檢測採樣，而直至入境翌日起計第9日零時前不能經澳門前往內地。

若入境時核酸檢測結果為陰性，自入境翌日起計連續3日，每日進行快測並上載結果，第3日將轉為黃碼。入境翌日起計第4日及第5日，須繼續每日進行快測；連續2日快測陰性後，將轉為綠碼。

▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼



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▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



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【12:30】環境及生態局發言人今日（16日）表示，環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群一位同住家人確診新冠病毒病，她現按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。劉利群有定期進行新冠病毒核酸測試和快速抗原測試，結果均為陰性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【12:20】政府今早（16日）繼續突擊巡查兩幢強檢大廈。其中在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處，聯同葵青警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的青衣海欣花園3座進行執法行動，共檢查185人，當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中8人發出10,000元定額罰款通知書。行動由午8時半開始，至上午11時半結束。

此外，機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的九龍灣啟泰苑啟康閣進行執法行動，共檢查155人，均已按規定進行檢測。行動由上午約8時開始，至上午約11時半結束。

▼12月14日 旅發局接待約60名東南亞旅遊業界代表親臨香港▼



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼

