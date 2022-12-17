保良局虐兒案｜獨立檢討委員會報告相信屬個別情況　內部掀辭職潮

銅鑼灣保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出虐兒事件，至今三名職員被捕，保良局早前成立董事獨立檢討委員會檢視兒童院舍住宿服務。檢討委員會今（17日）公布首階段檢討報告，認為無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，「絕大部份有愛心」。



委員會指幼兒住宿工作員飽受壓力，事件發生後不少人怕誤踩灰色地帶已引起辭職潮，提出6項建議，包括改善人手編制等。



檢討委員會今（17日）公布首階段檢討報告，認為無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，「絕大部份有愛心」。（何瑞芬攝）

獨立檢討委員會主席彭韻僖表示，委員會成員翻查約14小時閉路電視並採訪18名在保良局嬰兒組不同崗位工作的人士後，初步觀察到無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，絕大部份幼兒住宿工作員都關心兒童，有愛心及盡責。

不過，委員會留意到工作員時常飽受壓力及疲勞，也無足夠支援，「可能一個人有7、8個小朋友圍住，需要關注，又有小朋友跑嚟跑去」，強調長久下去會增加犯錯風險。

至10月底15名員工已離職 憂沒人敢入行

彭又指，現時社署保護兒童免受虐待指引中，虐兒定義較現有法律更嚴謹，實際上在事件發生後，內部出現辭職潮，包括資深管理人員及初階員工，他們均稱怕誤踩灰色地帶，帶來後果，長遠或引起惡性循環，無人敢入行，影響服務質素。據委員會調查，事件發展直至10月底共15名員工已離職，包括1名督導主任、2名社工及4名護士等。

她指，保良局在系統及員工方面都有極大挑戰，在系統方面應對虐兒有清晰定義，冀政府有更清楚案例解釋，並提供相關培訓；員工方面除用閉路電視監察，亦應給予正面肯定及足夠支援，「費時畀呢個行業污名化。」

委員會稱，現時嬰兒組超齡比例越發增加，由2020年10月底的12個增至2022年同期約22人。委員會又稱，至今年10月底組內共照顧49名兒童，當中有29人屬特殊教育需要（SEN）兒童，包括發展遲緩及語言遲緩等，當中16人為超齡兒童，加劇員工工作量。

委員會提出6項建議，包括保良局應更有效分配人手、重新檢視特殊教育需要兒童情況及有針對性培訓、為超齡兒童提供平衡和靈活設計的環境、定期組織更有效培訓、加強內部控制機制及處理超齡兒童問題等。

保良局早前舉行「保護兒童研討會」，由不同政府部門及機構嘉賓介紹虐待兒童相關案件處理及幼兒工作者如何紓緩壓力等議題。（保良局提供）

保良局稱接納及跟進委會員建議 已啟動⼀系列改善計劃

保良局指會接納及跟進有關建議，已啟動⼀系列改善計劃，支援前線員工工作及培訓，包括增加前線幼兒工作員及督導人手、文員及特殊幼兒工作員編制等，以提供更多SEN需要訓練的服務等，亦將現時執行中的服務監察措施進一步規範化，以能更有效即時監督服務水平。

該局稱，早前亦已成立保良局兒童住宿服務管治委員會，並邀請到獨立專業人士加入，亦已為兒童住宿單位前線員工制訂一系列的員工入職及在職培訓實用課程，並指派專責督導人員負責統籌及監察成效，早前亦已舉行「保護兒童研討會」，邀請不同政府部門及機構解釋虐待兒童的香港法例、虐待兒童案件的檢控及處理等。

社署稱明白業界就人手編制關注 目標明年3月完成檢討

社署稱知悉保良局成立的獨立檢討委員會已完成首階段報告，強調政府一直重視兒童福祉，亦明白業界就兒童住宿照顧服務長遠發展及人手編制的關注，由社署署長擔任主席的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會第二階段檢討報告目標在明年3月完成，檢討範圍將含蓋兒童院及兒童之家等。