保良局3名女幼兒工作員涉虐兒提堂　案押後至明年3月再訊

保良局早前亦爆出虐兒事件，在銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心工作的3名女照顧員，被指不恰當對待6名幼童，3人被控虐罪，今(9日)在東區裁判法院分3案提堂，她們暫時毋須答辯，裁判官把案押後至明年3月29日再提訊，以讓警方作進一步調查及查看閉路電視片段等，3名被告各准以1萬元保釋，期間不得離港及接觸證人，亦不可返回保良局或與局內職員聯絡。



首案被告周德元（33歲），被控5項虐兒罪，指她於2022年9月1日至9月14日，在銅鑼灣禮頓道啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，對25個月大的男童A 、26個月大的女童B、9個月大女童C及23個月大的男童D施襲。

次案被告丁靄雯(26歲)，被控2項虐兒罪，指她於2022年9月5日及9月10日，在上述的「保良局嬰兒組」，對23個月大的男童D及23個月大的男童E施襲。

第3案的被告雷淑嫻(25歲)，被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。控罪指她於2022年8月25日，同樣在「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對1名31個月大的男童F，負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊他。

3名女被告均報稱幼兒工作員，據悉她們已離職。

案件編號：ESCC 2240-42/2022