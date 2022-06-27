泌尿保健｜女性小便姿勢不正確恐致尿失禁　婦科醫生示範正確方法

日常生活中，女性同胞相較於男性有許多不方便之處，其中上廁所就是一例。



基於衛生上的顧慮，女性外出上廁所，多會選擇蹲式馬桶，但對年長者來說，蹲式馬桶會造成站不起來的困擾；另一則是女性如果上廁所的姿勢錯誤，不僅排尿排不乾淨，嚴重一點可能會導致排尿障礙、尿失禁或是尿道感染等困擾。

多數女性都習慣雙腳併攏坐著上廁所，其實這是錯誤的姿勢，一位美國婦產科醫生親揭分享短片示範「女性上廁所的正確方式」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美國婦產科醫生 Teresa Irwin 在 TikTok 拍攝影片分享，指出多數女性被教導要雙腳併攏好好坐在馬桶上如廁，不過這個姿勢對女性的身體而言是錯誤的，這個姿勢會讓會陰部位的肌肉產生壓力，很容易尿不乾淨，尿液也會殘留在膀胱裡。Teresa 表示，長期用錯誤姿勢上廁所，恐導致尿失禁、排尿障礙，甚至於造成尿道反覆感染發炎，嚴重一點可能引發腎衰竭。

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Teresa 也親自示範女性正確上廁所的姿勢，坐在馬桶上後，要「像男性牛仔一樣，雙腳打開與肩同寬，然後將雙手肘靠在大腿膝蓋上，身體自然前傾，順其自然尿出來，就能將體內的尿液排乾淨」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】