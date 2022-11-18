婦科良性腫瘤|病因與體質、結構有關 中醫拆解手術前後治療及調理

都市女性生活忙碌、工作壓力大，加上經常食無定時、又缺乏足夠休息和睡眠，容易令身體各種機能不勝負荷，而出現各種疾病。婦科良性腫物、增生可謂十分普遍，包括：子宮肌瘤、子宮内膜異位症、卵巢囊腫、子宮息肉等，不單會導致月經失調或嚴重痛經，甚至會影響懷孕。不少病人都對保守治療、術後調理存有疑問，本文特意邀請到承治堂中醫診所的戴貝莎醫師及陳倩如醫師，為大家拆解婦科腫瘤手術前後的常見問題。

中醫強調「治病求本」 婦科良性腫瘤多與體質有關

戴貝莎醫師指出，婦科良性腫瘤可分為不同種類；在中醫角度，病因多與痰濕、瘀血、氣滯有關。「要治療這些病理產物，終究是要解決引起問題的根本原因，例如肝鬱氣滯、濕熱、宮寒等。除了體質因素外，臨床上發現有大部分患者竟有明顯的骨盆結構問題，一些旋轉、扭曲引起的張力都有機會引起組織增生；而當瘤體大到特定程度亦會引起骨骼肌肉的錯亂，反過來對瘤體也會產生一定的刺激。」

她續解釋，在處理體質方面，針灸、處方中藥兩者合用可發揮更佳功效，亦能針對個別症狀進行調理，如疏肝理氣、清熱利濕或溫經散寒等，再配合化痰祛瘀消瘤，一般能有明顯效果。但是針藥結合對於骨盆結構問題針對性不強，如果經醫師檢查、或發現自己有長短腳、骨盆旋轉或前後傾的問題，建議加上軟骨傷手法調整，處理結構不良對瘤體產生刺激的問題。

「同時處理幾個發病因素，不單治療上較好，亦能更全面兼顧身體問題，迅速改善瘤體壓迫引起的其他症狀，如尿頻、腹脹痛等。當然，要瘤體縮小甚至消失需要相當長的時間，需要患者配合治療、戒口、或改善一些生活習慣，才能得到最佳治療成效。」

婦科良性腫瘤可分為不同種類；在中醫角度，病因多與痰濕、瘀血、氣滯有關。（圖片：Shutterstock）

瘤體大小數量位置 影響排卵懷孕機率

陳倩如醫師補充，若瘤體大而量多，或長在卵巢附近影響排卵，均有機會阻礙懷孕。「患者可按照具體情況，先以中藥和針灸調理體質消瘤，後按月經周期促進排卵、著床，為胚胎生長發 育創造有利環境，方可增加懷孕機率。而成功懷孕後，建議初期堅持以内服中藥安胎，同時控制瘤體大小，密切監察胎兒發育情況，減低懷孕期間的不適。」她提醒，一旦在懷孕期間出現不適或出血，就應密切關注，必要時須進行中西醫結合治療。

一旦在懷孕期間出現不適或出血，就應密切關注，必要時須進行中西醫結合治療。（圖片：Shutterstock）

瘤體手術耗傷氣血 術後盡早調理為佳

由於瘤體的產生消耗大量氣血，所以切除手術後的調理，除了著重改善體質和減低復發外，亦應重視氣血的調補，才能避免日後出現一系列由氣血失和引致的退化症狀。戴醫師表示，「接受手術並不代表不會復發，加上手術也會導致氣虛血瘀的情況，因此在調補氣血的同時要注意 祛瘀消瘤，術後調理應及早為佳，病人更要有適當休養。除此以外，如果身體有明顯的結構問 題亦最好積極處理，減低結構張力誘發瘤體再次增生的可能性。」

切除子宮、卵巢雖避免復發 卻加速身體衰老

陳醫師則表示，不少女士也曾考慮過切除子宮或卵巢以避免婦科瘤體復發，但卻往往忽略了隨之而來的各種影響。子宮切除會使卵巢的血液供應不足，導致卵巢功能下降，進而加速卵巢功能衰竭。而卵巢切除術後，身體雌激素分泌大幅減少，在中醫角度是腎氣漸衰的表現。患者會提早面臨更年期，並出現潮熱盜汗、陰道乾澀、心悸失眠等症狀。治療上重視「調補腎氣」，中藥處方以滋補腎陰或溫腎扶陽爲主，再針對患者的突出症狀加減用藥，配合針灸協調體內陰陽，以減緩不適。

不少女士也曾考慮過切除子宮或卵巢以避免婦科瘤體復發，但卻往往忽略了隨之而來的各種影響。（圖片：Shutterstock）

疤痕需要處理嗎？針灸及手法調整免惡化

除了內科調護外，手術後的疤痕黏連是最常被忽略的一環。戴醫師指出，不論是微創還是傷口較大的手術，癒合恢復時都會產生軟組織層次間的黏連。「這些黏連不單會影響腹部結構，令軟組織各層無法暢順滑動，影響微循環；長遠更能引起各種症狀，例如局部疼痛、腸黏連、腰痛、便秘、失眠等。」

她表示，特別是曾經接受剖腹產、腹部手術、子宮或附件切除的病人，在術後盡快處理疤痕能減低粘連增生的情況，而時間較長的疤痕粘連往往已導致身體結構的扭曲。治療方面可透過針灸解疤及手法調整，正確處理疤痕軟組織黏連引起的症狀，以免進一步惡化。

接受剖腹產、腹部手術、子宮或附件切除的病人，在術後盡快處理疤痕能減低粘連增生的情況。（圖片：Shutterstock）

其實婦科良性腫物、增生是反映身體内在健康問題，加上會影響月經及生育，應及早調理。中醫治療會根據個別情況作出調整，再針對症狀採取合適的治療方法，從根源改善才能達到理想效果。

註冊中醫師—戴貝莎醫師（照片由醫師授權刊登）

註冊中醫師—陳倩如醫師（照片由醫師授權刊登）