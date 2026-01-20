婦科檢查2026｜女性常見疾病有哪些？ 附子宮乳房疾病須知

婦科檢查邊間好? 女性身體常見多種疾病，包括子宮、陰道、卵巢等相關疾病，女士在挑選婦科體檢時，如何選出最切合自己需要的女性身體檢查?



女生在挑選體檢時，能如何選出最切合自己需要的女性體檢呢? (圖片: FreePik)

【婦科檢查合集2026】女性身體常見疾病（生殖系統相關）

女性常見疾病1:不育

一對有正常性生活的夫婦，如果在一年內持續地沒有採取避孕措施，又未能成功懷孕，就會被診斷為不育。不育的原因很多，男女雙方均有機會不育；女性角度而言，年紀大、內分泌失調、子宮結構異常、排卵異常等婦科問題都有機會造成不育。女性可透過檢驗自己的排卵情況及生殖系統健康，再作出生育計劃。

一對有正常性生活的夫婦，如果在一年內持續地沒有採取避孕措施，又未能成功懷孕，就會被診斷為不育 (圖片: FreePik)

女性常見疾病2: 性病

一般已曾發生過性行為的女士，即使只有一位固定的性伴侶，亦會有風險會透過不安全的性接觸而感染性病。常見的性傳染病包括滴蟲、性病疣、生殖器疱疹、淋病、梅毒、衣原體感染、愛滋病等。要預防性病，除了要避免擁有多個性伴侶，並要採取安全措施外，更應定期進行性病體檢，防患未然。

要預防性病，除了要避免擁有多個性伴侶，並要採取安全措施外，更應定期進行性病體檢 (圖片: FreePik)

女性常見疾病3:陰道炎

任何年齡的女性都有機會患上陰道炎，一般由念珠菌或滴蟲引起。念珠菌平日會受抑制，但當身體狀況或陰道內環境轉變，如服用抗生素、常穿不透氣緊身褲、長期患病及懷孕等，念珠菌繁雪過多，就會引發陰道炎；滴蟲則主要由性接觸傳播。當陰道出現痕癢、腫痛，小便時出現灼熱、痛楚，陰道分泌物帶臭味及變黃、變綠，很大機會就是患上陰道炎，需要立即求醫並作出檢驗。

任何年齡的女性都有機會患上陰道炎，一般由念珠菌或滴蟲引起 (圖片: FreePik)

女性常見疾病4:子宮頸瘜肉

子宮頸瘜肉患者一般無明顯徵狀，故多在婦科檢查時才發現子宮頸上長了小肉粒。患者頂多會間歇性出現剫道出血，或性交後會有少量出血現象；由於瘜肉多屬良性，一般不會致癌，但為保安全，亦建議女性定期接受婦科檢查，發現後盡早割除瘜肉。

女性常見疾病5:子宮頸糜爛

當子宮頸變成鮮紅色、表面亦變得粗糙，則會被診斷為「子宮頸糜爛」，一般已發生性行為、服用避孕丸、懷孕及分娩後的婦女都有機會出現。子宮頸糜爛不會引發其他婦科疾病，包括子宮頸癌，亦無須為此進行治療。為保障健康，建議以上類型的女士，定期接受子宮頸柏氏抹片檢驗。

定期接受子宮頸柏氏抹片檢驗可檢驗出多種婦科疾病的患病風險 (圖片: FreePik)

女性常見疾病6:子宮內膜異位

子宮內膜異位是一種慢性疾病，泛指月經時所剝落的子宮內膜，往外生長至其他部位，生長在子宮肌肉層稱為「子宮肌腺症」，跑到卵巢則稱為「巧克力囊腫」。長期置之不顧將有機會影響生育能力，常見症狀為經痛、性行為疼痛等，若出現這些症狀，建議定期進行婦科檢查。

【婦科檢查合集2026】女性常見疾病（癌症相關）

女性常見疾病7:乳癌

乳癌是香港第三位致命癌症，以女性患者為多。家族病史、年齡、藥物、酒精等因素都會影響患上乳癌的風險。當乳房及乳頭形狀、大小有明顯轉變、乳房周圍的皮膚有凹陷、乳頭出現分泌物或皮疹或乳房出現硬塊，須必須盡快求醫。一般而言，乳癌可以透過X光造影、超聲波掃描、活組織檢驗等檢查發現；如能及早發現乳癌，死亡機率會大大減低。

如能及早發現乳癌，死亡機率會大大減低 (圖片: FreePik)

女性常見疾病8:卵巢癌

卵巢癌在本港女性十大常見癌症中排行第六，早期的卵巢癌的症狀不明顯，容易被誤會為普通的健康問題，如腹脹、腸胃不適、食慾不振、尿頻、便秘、月經不規律、性交疼痛等。常見的子宮頸抹片檢查並未能有效檢驗出卵巢癌風險，必須透過驗血、陰道超聲波、電腦斷層掃描、活組織檢驗等發現。經常出現這類型症狀的女生須多加注意！

卵巢癌在本港女性十大常見癌症中排行第六 (圖片: FreePik)

女性常見疾病9:子宮頸癌

子宮頸癌是香港婦女常見癌症之一，主要由某些類型的人類乳頭瘤病毒(HPV)引致。早期並沒有明顯徵狀，病情後期時陰道會異常出血、白帶亦會增多，較易發生在過早有頻密性行為或性伴侶數目眾多的女士身上。一般可透過人類乳頭瘤病毒（HPV）檢測及子宮頸抹片發現，亦可透過注射HPV疫苗預防，故建議曾發生過性行為的女士恆常地接受抹片檢查。

【婦科檢查合集2026】女性常見疾病（荷爾蒙相關）

女性常見疾病10:月經失調

月經不規律、月經量時多時少，是反映身體健康的指標！子宮肌瘤症患者一般月經量會較多；如經期經常超過7日或超過80ml，再加上不時感到頭暈，就要小心是否患上了子宮肌瘤症。另外，如果月經太長時間沒來，或份量過少，有可能是患有多囊性卵巢症候群的先兆。當然，壓力大、內分泌失調亦有機會導致月經失調，故建議長期受經期問題困擾的女生，抽空進行荷爾蒙及婦科檢查，以確保個人健康。

月經失調和月經過多對女性的影響可大可小，有可能引起婦科疾病（圖片：shutterstock）

女性常見疾病11:更年期

45歲至55歲的婦女會因體內雌激素及孕激素減少，而出現月經週期不規則的狀態，直到沒再出現月經超過一年，就算停經。更年期間會出現潮紅、陰道乾澀、骨質疏鬆、情緒不穩定等常見徵狀。如果這個年齡層的婦女在出現月經失調時，及早接受體檢，做好迎接更年期的準備，就能減輕更年期帶來的心理壓力。

如果這個年齡層的婦女在出現月經失調時，及早接受體檢，做好迎接更年期的準備 (圖片: FreePik)

【婦科檢查合集2026】不同類型婦科檢查推薦

女性常見的婦科疾病不外乎以上幾項，讀者可以因應自己的年齡、性經驗、身體狀況、家族病史去選擇適合自己的女性體檢。