膠袋徵費︱一文看清新例　買紙包梨無免費膠袋　買魚蟹免費獲兩個

「優化塑膠購物袋收費計劃」將於12月31日實施，最低收費水平由現時5角升至1元。同時取消豁免盛載冰凍或冷凍食品膠袋收費，以及收緊因衞生而用膠袋的豁免範圍。《香港01》就整理了部份日常有機會遇到的情境，為讀者解答到底是否可獲豁免。



▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



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計劃實施後，水果、生肉等因食品衞生而用的袋需視乎情況而決定是否可獲豁免，如食品是沒有包裝，或非完全載於任何包裝（即有部份外露），可以獲得豁免；當蔬菜生果類當食物已經完整包裝，沒有外露便不會獲豁免。

1：蔬菜生果類



在收緊後，在街市購買散裝蔬菜，繼續獲免費膠袋；但超市已入膠袋及秤重量的蔬菜，則不能再因是食物，而獲得免費膠袋。

街市散裝薯仔沒有包裝，因此可以繼續得到免費膠袋；但如買已包好裝的蕃茄，索膠袋則需付膠袋費一元。

是否可獲免費膠袋，準則要看是否「已完全載於包裝」。以相中梨子為例，只有部份被膠膜包住，不算完全載於包裝，可以得到免費膠；不過若整個有膠膜或紙張包住，則列為已完全載於包裝，顧客索取膠袋便需付一元。

2. 麵包



在麵包架上的麵包，一般沒有包裝，當然可以要求店員提供免費膠袋。不過若是已有膠袋包住而沒有外露任何部份，目前仍可以向店員索取膠袋，但由12月31日起如需要，便需付一元膠袋費。

3. 急凍食品



現時購買急凍食品，不是散裝或包裝，店方需提供免費膠袋，因急凍食品產生的倒汗水有衞生問題。12月31日起，購買散裝丸類等食品，當然用以盛載的膠袋仍是免費；但包裝急凍食品屬「已完全載於包裝」，故此索取膠袋不再免費。

在凍肉店買散裝雞翼，盛載的膠袋是免費的。但若是已密封盒裝或袋裝雞翼，雖是急凍食品，但12月31日起店方不能再免費提供膠袋。

４. 有刺骨、尖銳甲殼的食品



在海鮮檔買魚蝦蟹等，都例必有膠袋，而店員往往會主動放入第二個膠袋，以防海鮮的尖刺刺穿第一個膠袋。

新例下，第二個膠袋是否仍免費？答案是不變，因為按「有機會會令免費膠袋出現破損風險」等原則，一旦破損便未能盛載整批食品，故此可獲得多於一個免費膠袋。

不過若是超市的已包裝好海鮮，則按「已完全載於包裝」原則，不能再獲任何免費膠袋。

5.肉類



在街市買的新鮮豬肉，同樣因沒有包裝，盛載的膠袋仍會免費；但在超市買的肉類，如已有膠膜及膠碟包好，雖然是食品，但12月31日起不能再享免費膠袋，連一般平口袋都不再免費。

買新鮮豬肉原則上可獲一個免費膠袋，但不少主婦會發現，買豬骨如斬碎的筒骨或排骨，尖骨可能刺穿膠袋，那麼可以求多一個嗎？按「有機會會令免費膠袋出現破損風險」等原因，顧客應是可以作出要求。

計劃實施後，餐飲外賣是可以繼續獲得豁免，不過要乎合以下四個基本條件，才可被視為餐飲外賣。

-可供即時食用（該食品屬可即場食用的狀態）

-即場製備（該食品於售賣點製造或以任何烹煮方式，或其他方式處理以供售賣）

-在出售時，賣方的用意是供在售賣地方範圍外食用

-不是盛載於氣密包裝



乎合以上條件，該外賣的膠袋便可以獲得豁免。