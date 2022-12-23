強制檢測｜上榜大廈僅10幢　涉荃威花園、慧豐園、恒峰花園等

撰文：劉夢婷
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衞生防護中心今日（23日）晚上公布最新強檢大廈名單，續有10幢大廈新上榜。其中7幢大廈為較多陽性個案居住，當中沙田區有2幢大廈上榜，包括沙田愉田苑愉悅閣及大圍恒峰花園 3 座，其他個案則散落在全港不同地區。另有3幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，包括葵涌大窩口邨富平樓及富秀樓，何文田俊民苑文凱閣。

按公告要求，任何人在12月17日至23日，於上述指明地點超過兩小時，須於明日（24日）或後日（25日）檢測。

▼12月23日　部份強檢大廈▼

新界共6幢大廈上榜

據最新強檢名單，再次只有10幢大廈上榜，當中7幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。除沙田愉田苑愉悅閣及大圍恒峰花園3座外，尚有屯門慧豐園5座、荃灣荃威花園J座、旺角富榮花園7座、油塘高俊苑俊茂閣、鰂魚涌南豐新邨2座、新界還有屯門門慧豐園5座、荃灣荃威花園J座上榜。

在3幢污水檢測呈陽性的大廈中，有2幢位於新界葵涌，包括大窩口邨富平樓及富秀樓。

▼12月23日　強制檢測公告▼

強檢大廈全名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

沙田愉田苑愉悅閣

大圍恒峰花園 3 座

屯門慧豐園 5 座

荃灣荃威花園 J 座

旺角富榮花園 7 座

油塘高俊苑俊茂閣

鰂魚涌南豐新邨 2 座

污水陽性大廈名單：

葵涌大窩口邨富平樓

葵涌大窩口邨富秀樓

何文田俊民苑文凱閣

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