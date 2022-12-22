政府：公營醫療系統止痛退燒藥儲備充足　僅個別牌子供應緊張

政府今日（22日）晚上發聲明，強調公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物的備存量充足，僅個別品牌的止痛退燒藥因在短時間需求急增而供應緊張，其他品牌的止痛退燒藥仍然充裕。

當局呼籲藥房及超級市場等藥物零售點，密切留意有關藥物的銷售情況以向有需要的市民維持穩定的供應。



感染新冠肺炎後，不少人可能會服用大量含撲熱息痛(Paracetamol)成份之退燒止痛藥。（圖片：Shutterstock）

政府發言人表示，注意到近日市場上對止痛退燒藥物的需求增加，尤其是某些品牌含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分的止痛退燒藥，經了解後，確認現時在香港含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥仍供應穩定，雖然個別品牌的止痛退燒藥因在短時間需求急增而供應緊張，其他品牌的止痛退燒藥仍然充裕。

政府強調，公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物的備存量充足，並呼籲藥房及超級市場等藥物零售點密切留意有關藥物的銷售情況以向有需要的市民維持穩定的供應。

政府發言人指，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分，巿民可於衞生署藥物辦公室網頁利用「香港註冊藥劑製品搜尋」功能，以產品的英文名稱或成分，搜尋有關已註冊藥劑製品的資料。

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根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有「藥劑製品」必須符合安全、療效及素質標準，並獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港銷售。已註冊的藥劑製品會在包裝上印有「HK-XXXXX」樣式的香港註冊號碼。

政府發言人提醒市民，在使用任何藥物之前應先徵詢醫護人員的意見，並應避免自行購買藥物使用。市民不需要囤積任何藥物，包括「撲熱息痛」成分藥物。