通關內地︱專家均料不會增香港風險　金冬雁：已有好的混合免疫力

行政長官李家超今（24日）公布目標明年一月中前達成中港通關，但內地目前疫情嚴峻，會否增加香港防疫風險？港大醫學院生物化學系教授金冬雁及呼吸系統科專科醫生梁子超均認為，由於香港具有非常強大的混合免疫力，故無須擔心與內地通關會令本港疫情爆發，但建議入境措施應與海外看齊，即要打齊針及抵港及抵港的第二日都要做檢測。



至於內地人湧港求醫可能性，金冬雁亦認為不高，因內地人求醫心態都是找熟人，而梁子超則認為確診者「無嘢唔會周圍走，有嘢又走唔到咁遠」，故相信不會為港醫療體系帶來風險。



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相隔三年中港通關終有明顯曙光，對於通關對本地疫情帶來的風險，金冬雁解釋，香港現時確診人數不少， 估計每日平均都有1至2%的港人染疫，故有很好的混合免疫力可以防止爆發。

不過，他認同要將入境措施一視同仁，規定內地抵港人士在抵港後第二日做檢測，他雖形容內地現時是全球爆疫最誇張地方，但如擔心內地會為港帶來風險，可以再加強檢測，如頭三日都要做核酸檢測。

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梁子超料通關引起的波幅有限 疫情回落後有兩至三個月平靜期

梁子超亦指，本港疫情近日有上升，故通關可引起的波幅有限。他解釋，本港現時疫情上升是因為離第五波疫情初期大爆發已有一段時間，故相信在疫情回落後，香港會有二至三個月的平靜期，確診數字不會大升：「最近嗰波愈大，感染就會愈少。」

有專家倡設來港配額及要求已打三針

不過，有不具名的專家表示，應規定內地人到本港前需打三針疫苗，加上設入境配額，以降低風險：「否則如果佢哋喺香港被感染，都會有一部份人會發展成需要住院治療的嚴重疾病。」他亦指，由於不同省份的疫情嚴重，認為他們來港後的檢測應須海外人士看齊，規定內地人抵港及抵港的第二日都要做檢測。

另外，內地醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺，民眾求診不容易，令人憂心通關後或會有大量內地人湧來港求醫，增加本地醫療負擔。醫管局行政總裁高拔陞今日在電視節目表示，醫管局會密切審視整體情況，並會及時作出相應調整。

金冬雁認為內地人湧港求醫可能性不高：內地人求醫心態都是找熟人

不過，金冬雁認為，湧港求醫可能性不高，因內地人求醫的心態都是找熟人：「佢都唔熟悉你𠵱邊嘅醫療體系，唔知你地點醫。」他認為，內地人在不知染疫下來港的情況反而會較多，不過他相信相關情況與開放外國人來港一樣，來港者一般都為年輕人，很少會有重症，加上現時非港人在港治療新冠須收費：「聽到你要收錢，都即刻返返轉頭。」

翻查醫管局網頁，醫管局列明，如非符合資格人士於2021年12月31日（即第五波疫情開始）或以後，於逗留香港期間感染新冠肺炎，其所相關的醫療費用可獲豁免，直至另行通告。不過，此費用豁免的暫時安排並不適用於非符合資格人士的輸入個案。簡單而言，如按現時內地人入境政策，只要內地人在抵港後三日完成自行監察，才申報感染新冠肺炎，就可來港免費看醫生。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，特意來港治療新冠肺炎者不多，「無嘢唔會周圍走，有嘢又走唔到咁遠」。（資料圖片/林若勤攝）

梁子超亦同意，特意來港治療新冠肺炎者不多，「無嘢唔會周圍走，有嘢又走唔到咁遠」，故相信不會為港醫療體系帶來風險。他續指，內地跨省求診的情況亦不多，即使會來港求醫的都應該只有廣州及深圳等與香港較近的地方，「北方其他地方來都要時間同成本。」他認為如屆時廣州及深圳有出現「求診難」的情況，可以要求來港者需持48小時內核酸檢測報告，減低相關風險。