通關內地｜金冬雁籲仿效澳門　非港人來港接種復必泰疫苗須收費

內地與香港通關在即，有聲音憂慮通關後或因內地人湧港接種疫苗及搶購藥物，引致供應短缺。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，現時澳門亦容許內地旅客到澳門接種疫苗，但則要收費，認為香港可仿效，「除非搶到我地都無咁就唔得」。



藥物方面，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，醫管局的新冠藥物儲存量及供應量均十分充足，相信不會有大問題。私人市場方面，家庭醫生楊超發表示，近日有收到默沙東邀請問會否購入新冠肺炎口服藥Molnupiravir，不過藥物索價近5000港元，故暫時未有意吹購入。



持雙程證或逗留香港多於21日可免費接種復必泰疫苗

據內地媒體報道，澳門部份醫院接待內地遊客自費接種，而近期赴澳門接種復必泰的內地遊客大增，有澳門接種點工作人員表示，12月以來內地遊客接種量大增。翻查香港接種疫苗政策，在政府疫苗接種計劃下，非港人包括雙程證、難民及逗留在港至少21日的訪客可免費接種復必泰原始病毒株疫苗。另外，非港人亦可在本港私家醫生、診所及醫院自費接受政府疫苗接種計劃以外的新冠疫苗接種服務。

▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



+ 12

內地遊客在澳門自費接種疫苗，價格介乎1,360港元至1,650港元。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授表示，現時澳門亦容許內地旅客到澳門接種疫苗，但要收費，認為香港可彷效：「除非搶到我哋都無咁就唔得。」

不收費或致香港開支增

他續指，如任內地人來港接種疫苗，可能本港或會有一大筆的開支，故認為香港應規定來港旅遊或短期逗留香港者要收費打可打疫苗：「嚟港工作果啲免費打都可以嘅。」

翻查資料，澳門接種衛生局提供的新型冠狀病毒計劃，澳門居民、外地僱員身份認別證持有者、依法逗留在澳門就讀的學生和在囚人士等可免費接種。其他依法獲許可在澳門特別行政區逗留的非本地居民需付費接種，費用為每劑疫苗250元。至於，來澳旅行、探親人士，衛生局不提供新型冠狀病毒疫苗的接種，但澳門有私人醫院可以提供付費接種。

在香港，由於復必泰和克爾來福疫苗在香港根據《藥劑業及毒藥規例》獲正式註冊，故兩間藥物製造商正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。家庭醫生楊超發表示，暫未收到藥廠邀請，但相信「如澳門有不少內地人去打復必泰，咁香港都唔會唔同。」不過，他亦指，很少私家診所有打復必泰，因其疫苗對儲存的方式有一定要求。

▼12月23日 澳門變相「通關」首日港珠澳大橋出境情況▼



+ 6

藥物儲存量充足 梁子超相信不會有搶藥情況

至於藥物方面，梁子超認為，醫管局對新冠肺炎所用到的藥物儲存量及供應量均十分充足，故相信不會有大問題：「相信不會有搶藥情況。」楊超發則補充，近日有收到默沙東邀請問會否購入新冠肺炎口服藥Molnupiravir，不過藥物索價近5000港元，故暫時未有意慾購入，「如果無人買都幾蝕，果到都唔少錢。」