通關內地｜旅行社料須一年始復七成客量　皆因內地客不會一窩蜂來

行政長官李家超今日（24日）述職返港後公布，已獲中央同意逐步、有序、全面通關，目標明年一月中前落實。香港旅行社東主協會主席梁國興認為，通關初期內地客也不會一窩蜂來到香港，預計未來一年時間旅行社將恢復往日七成生意額，還擔憂未來半年都會缺乏人手。



香港旅館業協會創會會長梁大衛亦表示，不會立刻復常回到往日高峰數字，預計明年10月生意都不及往日八成，而業界早前裁員九成，不少從業員已轉行或離港，之後將努力吸引人手回流。



▼12月16日 高鐵西九龍站亮燈及有人員出入▼



+ 2

明年三月生意額將升三至五成 旅行社料長期缺人手

梁國興預計，明年三月生意額將上升三至五成左右，認為內地人不會開關後就一窩蜂來香港旅遊，也可能通過香港中轉去其他地方，估計一年時間恢復到往日七成。

梁國興預計，明年三月生意額將上升三至五成左右，認為內地人不會開關後就一窩蜂來香港旅遊。（資料圖片）

疫情衝擊旅遊業，導致不少從業者失業或轉行，梁國興嘆非常難請人，目前最少缺一半人手，預料業界將長期缺人，將陸續招聘。梁國興還認為，不少僱員仍在觀望復蘇情況，現時只是開始。

香港旅行社東主協會主席梁國興估計一年時間恢復到往日七成。（資料圖片／高仲明）

旅館業：明年10月前難有往日八成生意

旅館業方面，梁大衛預計，未來一兩星期將陸續有人詢問房價並預訂房間，大約明年中期收入可恢復往日五成左右，有助業界達致收支平衡，但明年10月都難恢復到八成。

梁透露，之前業界裁員九成，了解到當中不少人已經轉行或離港，接下來將聯絡往日從業者回流，而如今持有營業牌照的賓館旅館只有逾1300間，但其中有400多間已經停業僅保留牌照，還有400多間租給本地客人，現時真正在營業的旅館賓館不足400間。