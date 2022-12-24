通關內地｜飲食業缺6萬人須請人迎通關　藥房恐退燒藥將供不應求

行政長官李家超今日（24日）公布已獲得中央同意逐步、有序、全面通關，港九藥房總商會副理事長張德榮擔心，若大量內地遊客來港購買退燒、止咳等可用於治療新冠的藥物，香港藥房存貨將供不應求，而由於通關初期是否有每日名額及內地人來港意欲未知，故暫難預計生意回升幅度。香港餐飲聯業協會會長黃家和則透露業界需補充人手為通關做準備，現時整個餐飲行業缺6萬人手，短期內不可能招聘足夠人手，擔心影響服務質素及出品質素。



▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



+ 7

內地客對退燒止痛藥需求大 藥房恐供不應求

張德榮表示，現時尚未正式公佈通關細節，暫難估計藥房生意升幅，也不知是否有過關名額管制，難言通關後會即刻有大量人流。張更擔憂，若大量內地遊客都想來香港購買退燒止痛及止咳等藥物，需求量太大，藥房恐面臨供不應求。

▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



+ 2

▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



+ 3

黃家和兩地交流恢復正常須時3至6個月

黃家和表示，早前政府取消宴會人數限制後，已對餐飲業復蘇有極大幫助，如今生意是疫情前的八成，但他相信通關後不會即時復常，兩地交流恢復正常大約需時3至6個月。

盼轉行業界回流 否則影響服務質素

黃家和還表示，餐飲業需補充人手來應對通關內地，現時整個行業人手只有20萬，而過往最少需26萬，意味著全行業缺6萬人。黃家和認為，短期內不可能招聘足夠人手，除意味行業人手成本一定上升，也擔心會影響服務質素和出品質素，希望已離開的從業人員可回流。