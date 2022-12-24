港澳通關直擊｜議事亭前地平安夜晚人流稀疏　賭場未重拾熱鬧氣氛

澳門開關又適逢聖誕假期，不少港人即預訂車票及接受核酸檢測，前往澳門歡渡聖誕。不過，澳門周六（24日）平安夜晚上未見熱鬧，街道人流稀疏，人氣景點議事亭前地（新馬路噴水池）亦未見熱鬧，晚上走到多個賭場視察，雖有賭客但以內地人為主，無論賭廳還是購物大道，跟疫情前盛況仍差天共地。



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巨型聖誕樹及聖誕燈飾有少量旅客打卡

澳門事隔近3年終開放港人入境，不過平安夜晚上，當地市區及旅遊景點的街上人流稀疏，例如議事亭前地雖然擺放巨型聖誕樹，以及聖誕燈飾，吸引少量旅客及居民打卡拍照，但仍遠不如疫情前的人頭湧湧。

賭場難覓港人影蹤

賭場的情況同樣不如昔日的光景，例如威尼斯人僅得少量內地旅客進入賭廳，記者現場所見內有大量空桌，多次向賭客查問身份均為內地人，並未發現港人的蹤影，相信與開關後入境人數有限所致。

不過賭廳上層的商場人流亦不多，晚上8時已有多間名店關門，美食中心僅得數枱顧客進膳，而威尼斯人著名的大運河景點，船隻只泊在岸邊，乘船服務亦未見營運，整個賭場儼如死城。

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公共交通班次明顯減少

交通方面，入夜後班次明顯減少，記者在賭場區等待逾10分鐘，仍未有返回市區的巴士。其後改乘新落成的輕軌，站內空無一人，每個班次更長達13分鐘。

最近澳門疫情嚴峻，當局表示已有六分一居民已染疫。記者在下午踏足澳門後，在乘坐巴士期間，已發現部份乘客不斷咳嗽，當時街上人流已相當稀疏，餐廳亦僅得數枱食客，不少店舖均已暫停營業，空有聖誕燈飾，卻無半點聖誕佳節的氣氛。

不少餐廳受疫情影響暫停營業

對民生影響更甚的是，多間餐廳或因受疫情影響暫停營業，例如議事廳前地附近的麥當勞，包括信達堡分店，已在門外貼上停業的通告，勸喻食客前往其他分店，而另一間位於水坑尾的分店則大排長龍，接近午夜仍有逾10多人排隊等候點餐。

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