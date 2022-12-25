通關內地｜議員建議優先開放配額給四類人士　逐增通關配額

行政長官李家超昨日（24日）述職返港後公布，已獲中央同意逐步、有序、全面通關，目標明年1月中前落實。立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇及林素蔚建議，優先開放更多配額給予商務、團聚、上學、奔喪等人士，全方位開放海陸空口岸，並逐步增加通關配額、延長通關時間，並增加高鐵和跨境巴士班次、往返內地各大城市航班數量。



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倡配額優先給予商務、團聚、上學、奔喪等人士

對於明年1月中前將落實兩地通關，立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇及林素蔚表示相關消息振奮人心，形容是「港人最鍾意的新年禮物」，回應了無數市民新年與家人團聚的期待。四名議員建議優先開放更多配額給予商務、團聚、上學、奔喪等人士，全方位開放海陸空口岸，令更多人能在春節前北上與親友「吃餐久違的團年飯」。

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梁文廣認為，逐步全面開關後後，預期不少香港市民返鄉團聚，大量海外內地居民亦會經香港中轉回內地，對機場和關口都是不小的考驗。他建議港府要與內地政府做好協商，盡快重開各路口岸，包括陸路的羅湖、福田、香園圍口岸，逐步加大通關配額及延長通關時間；高鐵西九龍站可優先增加往來廣東和福建的列車班次；跨境巴士則可優先開通往返廣東省主要城市的班次；水路方面則要增加中國客運碼頭、港澳客運碼頭及機場海天客運碼頭的航線；空路方面則需逐步增加往來內地各大城市航班數量，降低機票售價，幫助更多海外遊子歸家。

張欣宇表示，希望特區政府與內地做好協調，簡化港人返回社區手續，僅需告知社區即可，無需任何憑證，進一步便利市民返鄉探親；同時港府也要做好藥物和快速測試劑的儲備工作，為可能出現的搶購潮做準備。

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