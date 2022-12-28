疫情｜增20865宗確診　輸入個案破千宗　多59人死創逾半年新高

本港疫情仍然嚴峻，今日（28日）新增20,865宗確診，重上2萬宗水平，確診個案比昨日增加12%。輸入個案有1,176宗創新高，但相較昨日機場入境為24,558人次，確診比率僅4.79%，比昨日的4.95%還要低。



今日新增59人死亡，創4月15日之後的新高。七日平均死亡人數升至46.9人，總計死亡達11,621宗。由2020年至今，總染疫人數已突破250萬人。



今日疫情概要：



-個案重上二萬宗水平，增20,865宗確診。

-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。

-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。

-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。

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+ 4

本港今日再增20,865宗確診。確診個案中有19,689宗為本地個案，輸入個案佔1,176宗，佔整體個案比率為5.64%。新增的輸入個案中，782宗涉及機場檢測樣本、298宗涉及第1至3日樣本，餘下96宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境為24,558人次，創0+3後入境人數的新高。確診比率為4.79%，較昨日稍微下降0.16個百分點。七日平均確診人數為968人，七日平均確診比率為4.94%。由2020年至今，本港共累計2,542,163人確診。

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+ 3

衞生署公共衞生化驗服務處於12月19日至25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約51.7%（七天移動平均比例）。

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+ 10

衞生署未有發現新變種病毒株個案，輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，雖然仍是聖誕假期，今日有159間學校呈報321宗個案，沒有學校的班級需要停課五天。至於院舍方面，有61間院舍有確診個案，分別為46間安老院舍及15間殘疾人士院舍，當中有90名院友及16名員工確診。

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醫管局公布，昨日（24日）有5,186名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有729名新增確診病人。3,289人需要入住隔離設施，685人正接受氧氣治療，93人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為14.1%。

新增呈報34名危殆及28名嚴重的確診病人，而現時合共有194名危殆及190名嚴重的確診病人留醫，共384人，繼續創0+3後新高。留醫病人中，49名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為8.5%。現時急症醫院內科病床整體住用率已達到約120%。

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