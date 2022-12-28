香港放寬防疫｜盧寵茂強調藥物及疫苗接種港人優先　非港人須自費

港府宣布周四（29日）起取消檢疫令、疫苗通行證及入境後核酸檢測等多項防疫措施，醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局會優先為港人提供醫療服務及藥物，強調本港的新冠口服藥及撲熱息痛等止痛退燒藥存貨充足，而非港人確診人士則不能使用指定診所及遙距診症，若有緊急需要需使用公立醫院急症室，須繳付1230元，向公立醫院購置新冠口服藥，每個療程須收費逾6000元。



疫苗方面，盧寵茂指香港的復必泰二價疫苗及兒童配方同樣以港人優先免費接種，非港人需最少逗留30日始可獲提供作加強劑，又強調非港人可自費前往私營市場接種疫苗。



醫務衞生局局長盧寵茂。

盧寵茂下午在「應對疫情指導及協調組」記者會表示，調整防疫措施的先決條件是醫療系統，將會確保香港市民獲優先照顧，醫管局將會強化緊急應變、資源系統應對能力，以及與私家醫院商討合作，包括私營遙距診及門診等，減輕公營醫院壓力。



盧寵茂指，醫管局會優先為港人提供醫療服務及藥物，非港人不能使用指定診所及遙距診症，而公立醫院急症室只會為緊急需要確診人士提供服務，非合資格人士則需按機制繳付較高費用，以急症室為例，則收取合共1230元，以確保港人優先獲適切服務。

藥物供應方面，他提到，公營醫療系統已有撲熱息痛及其他成藥等足夠存貨，另已加大採購量，醫管局會理順派藥安排，以減少不必要派藥情況，確保存貨充足。

至於新冠口服藥，他強調，醫療系統同樣具足夠存貨，另私營機構已可直接向藥廠訂購兩款指定口服藥，非合資格病人可向私院尋求治療及購買藥物。盧寵茂表示，若非港人在公立醫院購買新冠口服藥，則需收費，每個療程逾6000元。



盧寵茂表示，復必泰及科興已在本港獲正式註冊，引證疫苗安全有效，亦代表疫苗製造商可向私營醫護專業人員供應及售賣疫苗。考慮到復必泰二價及幼童配方較原始病毒株疫苗需求較高，補貨時間較長，港府已於本月23日調整安排，復必泰二價及兒童配方予香港居民優先免費接種。至於復必泰及科興原始疫苗，非港人需最少逗留30日，始可獲提供作加強劑。

他指，港府會密切留意接種情況檢討相關安排，強調不會為短暫來港人士免費接種政府疫苗；私營市場則與政府屬不同的採購系統，故不會影響政府對港人的疫苗供應。私家醫生、診所及私家醫院冀短期內提供二價疫苗接種服務，到時非港人可自費接種。

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