日本航班限制｜東瀛遊復辦原已取消旅行團涉300人　之後或加團費

日本政府對香港飛日本航班作出限制，最新安排若航空公司確認機上客人7日內未曾到過內地，可載客飛福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場，且不准航空公司增加航班，多間航空公司會削班，包括國泰今日（30日）起取消飛名古屋及福岡航班。東瀛遊執行董事禤國全表示，因日本政策的不斷變動，過去兩日已取消多個旅行團，涉及200至300名客人，但現可如常出發，故會陸續通知退團客人詢問會否再參加。他又稱，因不少航班被取消，不排除機票價格上調，也有機會令旅行團費上升。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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受日本限制 航空公司削班料機票加價

禤國全今早在電台節目表示，港府的介入，再加上日本當地旅遊聯盟及商界亦反對日本政府對港澳航班的措施，當局短時間內作出變動，容許香港航班載客飛福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場，但必須確保機上乘客7日內未曾到過內地。他表示，由於日本政策不斷變動，令旅行社遭受損失，過去兩日已取消多個旅行團，涉及200至300客人，今起會再重新組織旅行團，並通知退團客人是否有意再參加，料涉及幾百名客人。

他又說，公司農曆新年期間的產品已售出約85%，因當地限制，航空公司不少航班需要取消，假如供應不足有機會令機票價格上升，因而整體旅行團費亦有機會上調，但已報名的客人則不受影響。

12月30日，國泰航空取消所有飛往名古屋及福岡航班，直至另行通知。（資料圖片）

乘客申報有否去中國由航空公司把關

至於飛抵4個機場的旅客，上機前需聲明7日內未曾到過內地，禤國全稱有關聲明會在登機手續時「簽個名」，屬誠實申報，相信無人會查核，亦未提及虛報後果，僅將把關工作交由航空公司做，料客人虛報應要負上責任，但暫時未知情況。

他續稱，現時國泰取消飛名古屋及福岡航班，名古屋機位將轉往較近的大阪，料若有旅客往名居屋自由行，並訂名古屋周邊酒店的話，若轉飛大阪會較辛苦。至於原本飛福岡，則可能要轉往東京或大阪。他稱日本始終較受港人歡迎，不少港人或對日本政府安排有不滿，但不會影響其到當地旅遊意欲。

禤國全。（資料圖片/何瑞芬攝）

禤國全指，航空公司仍在與日本政府溝通中，包括未來農曆新年航班安排，提醒市民出發前應查核自己所屬航班是否已被取消。