疫情｜增29,207宗個案　取消入境檢測要求後輸入個案急跌逾半

2022年即將過去，但疫情仍未過去。本港今（31日）新增29,207宗確診個案，數字直迫三萬大關，再創九個月以來的新高。由於本港近日已取消機場個案核酸檢測，輸入個案明顯急跌，由近日約一千宗急跌55%，佔整體比率的1.45%。



另外，今日多52人死亡，七日平均死亡人數上升至56人，但七日平均死亡率則微跌至0.244%，累計死亡人數為11,807人。



今日疫情概覽：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率0.244%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

2022年的最後一日，新冠肺炎確診數字再創九個月以來的新高，數字直迫三萬大關。本港今（31日）新增29,207宗確診個案，較昨日個案微升4.95％，當中本地個案佔近28,783宗。

由於本港近日已取消機場個案核酸檢測，輸入個案明顯急跌，由近日約一千宗，急跌55%，佔整體比率的1.45%。新增424宗檢測陽性輸入個案，當中包括210宗核酸檢測陽性（81宗確診、106宗無症狀感染及23宗狀況待定個案）及214宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有24,940人，確診比率為1.70%，較以往徘徊在4%，比率大幅下跌。七日平均確診人數方面亦下降至953人，七日平均確診比率為4.27%。

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+ 17

衞生署公共衞生化驗服務處於12月22日至28日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約50.59%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多8宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為5宗BQ.1.1及3宗XBB個案，年齡為37至89歲，累計發現165宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及192宗BQ.1.1亞系個案。

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+ 12

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為115%。昨日有5,151名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有642名新增確診病人，3,123人需要入住隔離設施，715人正接受氧氣治療，88人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報27名危殆及36名嚴重的確診病人，現時合共有197名危殆及192名嚴重的確診病人留醫，當中53名危殆病人正接受深切治療。今日新增危殆兒童個案。

另外，今日多52人死亡，分別為26男26 女，年齡37 歲至97 歲。當中有12 位來自院舍。有10 位無打針資料，有6 位打4針、29位打3針、7 位打2針。七日平均死亡人數上升至56人，但七日平均死亡率則微跌至0.244%，累計死亡人數為11,807人。

學校方面，由於正值聖誕假期，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有33間院舍有確診個案，當中有64名院友及7名員工確診。當中康樂園（大埔）護理安老院爆疫有10名院友確診；順福護老院（柴灣分院）亦有8名院友確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為605人，新增確診員工數目為276人。

呈報陽性個案的安老院舍：



香港聖公會恩慈長者之家

香港聖公會牧愛長者之家

愛群理療護理院（第一分院）

中信護老院

耆康會啟業護理安老院

永安老人健康中心（第一分院）

康寧護老院

港城護老院有限公司

福安老人院有限公司

信心護老之家

康樂園（大埔）護理安老院

新萬福護理院（西環）

花園護老中心有限公司

順福護老院（柴灣分院）

康慈護老院有限公司

路德會賽馬會安老院

仁人安老院有限公司

圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）

樂悠居 - 摯寶之家有限公司

康盛護理安老院（油麻地）

松恩護老之家有限公司

心悠居長者之家

安居護老之家有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



彩怡之家有限公司

樂恒扶康院

路德會利東宿舍

基督教懷智服務處元州宿舍

扶康會悅行之家

保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心

扶康會禾輋成人訓練中心

香港盲人輔導會賽馬會屯門盲人安老院

明愛樂敬宿舍

東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍



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