闖入北角民居野豬遭人道毀滅　漁護署研究擴大「禁餵區」範圍

野豬爭議不斷，昨晚闖入北角天后廟道民居的野豬嚴重受傷，漁護署按新政策人道毀滅。漁護署署長梁肇輝今日（28日）表示，當局正研究擴大「禁餵區」範圍，會盡快將相關草案提交立法會審議。



就昨晚有野豬闖入北角天后廟道民居事件，梁肇輝表示，漁護署人員昨晚接獲警方轉介，到北角處理事件，凌晨發射麻醉槍，捕獲野豬。由於野豬體型龐大，並已進入民居，加上野豬嚴重受傷，故已按新政策把野豬人道處理。

至於一名外賣員昨晚報稱在香港仔田灣邨送外賣時被野豬襲擊事件，梁表示正了解情況，有需要時會部署行動。他又指，一直有執法和教育市民與野豬保持距離、切勿餵飼，正研究擴大「禁餵區」範圍的技術和法律問題，盡快將相關草案提交立法會審議。

▼11月17日，漁護署於深灣道圍捕野豬▼



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黃錦星：傷人與否也對市民構成危險

環境局長黃錦星表示，單計今個月已有7宗野豬傷人個案，包括有手持外賣食物的市民被野豬襲擊，認為如果野豬慣常在市區覓食，已經與牠們原本野生習性有改變，不論傷人與否也對市民構成危險，呼籲大眾整體看待事件。

行政會議召集人陳智思亦指，有市民反映因擔心野豬傷人而不敢外出，強調政府不能在意外發生後才採取行動。