MIRROR｜阿Mo透過Siri與家人溝通　Mo父：期待2023年啟言可站起來

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父李盛林除夕夜（31日）在代禱信中稱，阿Mo基本維生指數和身體機能大致上穩定，可以開始藉著科技，透過語音Siri來控制電話和對媒體的運作掌握來操控平板電腦功能，與家人溝通，與外界接觸，在病床上重新擴闊自己的世界。李盛林又透露爸媽新一年心願 ：「期待2023年成為啟言可以站起來，見證神醫治大能的一年。」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo身體機能與維生指數大致穩定

李盛林在代禱信中提到，過去五個月一直所擔心的阿Mo基本身體機能都稍為穩定了，包括頸部活動、吞嚥、肺炎、尿道炎、造口影響等。阿Mo基本維生指數和身體機能大致上穩定，可以開始透過語音Siri來控制電話和對媒體的運作掌握來操控平板電腦功能，在病床上與家人溝通，與外界接觸。

「神經的復生」禱告： 基本的維生功能大致穩定。雖頸椎受重創，在各方禱告和神的醫治恩典下，期盼感官和活動神經能夠按時復生，禱告從手部神經逐步重活過來。 阿Mo父親李盛林牧師

李盛林（左）早前接受港台節目訪問。（香港電台相片）

醫護每晚助阿Mo換一兩次睡姿免出現褥瘡

李盛林又表示，醫護人員每晚大概幫助阿Mo轉換一至兩次睡姿，以免出現褥瘡。雖睡夢中的阿Mo會被弄醒，但李盛林仍然祈求他可再次入睡。另外，李盛林牧師現時每天為兒子進行復康治療禱告，稱比上課還密集。

已不像以前因啟言狀況而起伏，盼望每次見面，他都能經歷神經感覺和活動神經多一點點的復生......期待2023年成為啟言可以站起來，見證神醫治大能的一年。 阿Mo父母心願

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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12月31日除夕夜，羅乃萱為阿Mo父親李盛林牧師發出代禱信。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

是的，「靠著那加給我力量的（主耶穌），凡事都能作」。讓我們繼續仰望上主，新的一年，新的開始，繼續為MO一家不住禱告！



李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 23 （20230101）



迎來2023年，願救主耶穌帶給各人生命的盼望，生活的動力 — 「靠著那加給我力量的（主耶穌），凡事都能作」



感恩



1. 「稍為安心繼續前望 」：



感恩過去五個月一直所擔心的基本身體機能（如頸部活動、吞嚥、肺炎、尿道炎、造口影響等）都稍為穩定了。



2. 「不同媒體視頻的迴響 」：



a) 「感謝MO爸真誠表達，這令我們感受到天父爸爸的美好傑作，期待啟言日後更美好和更經歷神蹟奇事。」（網上佈道會）



b) 「聽完分享…實在很多事情想回應…親情…啟言好有福氣…背後有一個屬於神的家庭，努力用愛去支持…我極力推薦每一位基督徒都聽一次這見證（12月25 日 「舊日的足跡」）」



c) 「牧師，多謝你讓我們與你一齊同行，你的代禱信，就像我們在等待的家書一樣。每一次有新消息就心跳動，乍驚乍喜，希望有快進展的好消息，又怕收到負面的壞消息。我們正等待全能大神的手安慰和醫治Ah Mo。加油，努力祈求，永不放棄。我們惦念著你們一家人。」



代禱：請繼續用信心的禱告記念我們



「你要將一切憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」（彼得前書 5:7）



（一） 「啟言最新近況 」



1. 「重新擴闊自己的世界」感恩禱告:



基本維生指數和身體機能大致上穩定了。可以開始藉著科技，透過語音Siri來控制電話和對媒體的運作掌握來操控平板電腦功能，與家人溝通，與外界接觸，在病床上重新擴闊自己的世界。



2. 「雖被弄醒仍可再入睡」禱告：



每晚大概有一至兩次在啟言的睡夢中醫護人員要弄醒他，幫助他轉換睡姿，以免出現褥瘡。 祈求聖靈給啟言身心靈都能在醒後可以再安歇再入睡。



3. 「有充足精神體力」禱告：



盼繼續為啟言能有精神體力應付每天比上課還密集的復康治療禱告。



4. 「神經的復生」禱告：



基本的維生功能大致穩定。雖頸椎受重創，在各方禱告和神的醫治恩典下，期盼感官和活動神經能夠按時復生，禱告從手部神經逐步重活過來。



(二）MO 爸媽



1. 「爸媽心願 」：



a) 已不像以前因啟言狀況而起伏，盼望每次見面，他都能經歷神經感覺和活動神經多一點點的復生。



b) 期待2023年成為啟言可以站起來，見證神醫治大能的一年。



2. 「MO 爸的等候體驗 」：凡事都有定期（傳道書 3:1）



任何事物都有它的時間，正如植物的成長不能揠苗助長，要按著成長的生態，否則適得其反。所以，我們會耐心等候。

