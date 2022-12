MIRROR｜阿Mo四肢有局部輕微感覺　重了十多磅　Mo父：你很叻仔了

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫,其父親李盛林今日(17日)在代禱信指,阿Mo各項復康治療都產生正面效果,四肢已出現局部輕微感覺,體重漸漸比事故時重多了10多磅,頸部肌肉亦漸漸強化,更能掌握吞嚥。雖然奔波照顧阿Mo,Mo父自己瘦了10多磅,但他與Mo媽有心願:「盼啟言像一個新造的人,如在10月懷孕過程中,能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型滋味。」



頸部肌肉漸強化 沒有因吞嚥錯誤致肺炎

李父在代禱信中指阿Mo各項復康治療都產生正面果效,四肢已出現局部輕微感覺, 體重漸漸比事故時重多了10多磅,頸部的肌肉也漸漸強化,更能掌握吞嚥,沒有因吞嚥錯誤致肺炎。雖然曾因尿喉而引起的血尿發炎,但這幾星期也穩定下來,再沒有發燒。

Mo父自言瘦了10多磅 盼阿Mo有等待能耐:你比常人都更有能耐呀

Mo父提到自己瘦了10多磅,不過在奔波中仍盼啟言像一個新造的人,能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型的滋味,希望阿Mo有等待能耐。「啟言,你已經是很叻仔了,你比常人都更有能耐呀。」

盼啟言像一個新造的人,如在 10 月懷孕的過程中,能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型的滋味。 Mo父李盛林及Mo母心願

阿Mo心願希望以後人生更美好 全家人應該努力奮戰

文中提到阿Mo現時心願是希望以後人生更美好,而他們全家人應該努力奮戰,代禱文亦感謝從醫生,媒體等各界傳來的祝福、問候、關心和禱告,也要求將代禱信轉發,為啟言打氣和鼓勵。

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard :)” (為了讓我(啟言)以後的人生更美好,我們(整家人)應該努力奮戰:) Mo父李盛林引述阿Mo心願

代禱文亦提到希望繼續「針對的治療」,能持續產生正面果效。亦祈求阿Mo活動神經能隨後出現活動的反應。

代禱信全文:

大家的留言李牧師看到的啊!深深感動,啟言更有「持續」進展呢!



*李盛林牧師 // 啟言(MO)代禱信 21 (20221218)*



*感恩*

1. 「*啟言事件的迴響* 」 - 閱讀時,內心感觸感動而流淚

a. *一位專科醫生* :「全面性的治療,為阿MO祈禱,主耶穌是所有人的醫生」

b. *一位媒體基督徒* :「也將今期《天使心》牧師的心路歷程跟我未信的家人分享,她很細心地閱讀,還跟幫助她的社工分享這文章,求主在她們的心裡動工,接受福音!同時,繼續等候耶和華!深信祂的大能!」

c. *一位牧師* :「李牧師,您們在信仰上的回應,相信對很多人,甚至不信或在信仰上疑惑者,都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者,因啟言及您們對信仰的回應,信心堅定了,也解開了她對神的質疑 」



*2. 持續的進展而感恩:*

a. 各項復康治療都產生正面的果效,四肢已出現局部輕微的感覺。

b. 體重漸漸比事故時重多了10多磅。( MO 爸卻瘦了10多磅)

c. 頸部的肌肉也漸漸強化,更能掌握吞嚥,沒有明顯的錯誤以致產生肺炎。

d. 曾因尿喉而引起的血尿發炎,這幾星期也穩定下來,再沒有發燒。



*代禱:請繼續用信心的禱告記念我們*

「神所賜出人意外的平安,必在基督裡保守你們的心懷意念。」(腓立比書 4:7)



*(一)「啟言心願」:*

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard :)” (為了讓我(啟言)以後的人生更美好,我們(整家人)應該努力奮戰:)



*(二) 「啟言最新近況」*

1. 「*等候的能耐* 」- 請繼續禱告仰望神

啟言,你已經是很叻仔了,*你比常人都更有能耐呀 <3* 。

2. 盼繼續 「*針對的治療* 」 更能持續產生正面果效。

3. 「*神經的復生* 」

雖已開始有微少的感覺和神經反應,但是盼創造神經系統的神,不單使感官神經漸漸有更大的反應;也盼望活動神經能隨後出現活動的反應。



*(三) MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願* 」:盼啟言像一個新造的人,如在 10 月懷孕的過程中,能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型的滋味:)

2. 「*不求人時卻是要自我參與* 」:拿起「不求人」(搔癢器具的把手)時,突然體會雖是不求人,卻是要自己拿起這支搔癢捧子搔在自己的身上,才能搔到癢處。啟言,你仍是要努力拿起這支捧子,緊靠這搔你患處的耶穌啊!