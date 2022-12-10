工展會｜迎首個周末人流旺　有展商估計人流及生意額少一至兩成

工展會今日踏入第二日，迎來首個周末假期，現場人流較昨日多，逾百人早上11時前在門外排隊等入場。有市民入場僅一小時已花費逾千元，購買罐頭鮑魚，海味等食品，「每年都會一連七日嚟捧吓場，啲貨都好似比出面平。」有參展商則表示，周末人流明顯較旺，相信不少市民會趁假日與家人一同來消費。



家住柴灣的葉先生與太太每年均會到工展會消費，「每年一連七日都會嚟捧下場，睇下有咩抵買。」他們到場僅一小時己花費約$1000元購物，又說不會為入場消費設上限，「冇預算，睇啱心水就會買。」

住在柴灣的葉先生與太太表示每年均會到工展會消費，（鄧康翹攝）

羅先生亦特地到維園工展會購買中藥材、急凍食品等，到場格價後，發現場內的食品價格不如預期般低，「同出面買嘅價錢差唔多。」但他也有少量購物「收穫」。

羅先生特地到維園工展會購買中藥材、急凍食品等，稱食品價格不如預期般低。（鄧康翹攝）

家住九龍的陳先生則預算大概用二千元在工展會購物，並帶了手推車放置滿滿的戰利品，包括米、罐頭鮑魚、花膠等，他認為在場的食品價格較外面超市便宜。

工展會內不時有促銷活動以吸引顧客，其中一間參展商天龍鮑魚專門店負責人羅先生表示，有推出多項促銷活動招徠客人，如買滿一千元可一手任攞美國花旗參、用740元可購買二十罐鮑魚罐頭等。他估計今年人流會較往年少三成，在疫情下對生意額不會有過多的期望，預計生意額較之前少一至兩成。