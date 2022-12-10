工展會路線｜添家品電器之選　3折爐具、5插頭拖板買二送一

一連24日的工展會周五（9日）開鑼，場內設10個專區、逾860個攤位。《香港01》精選多個攤位，整合多條路線，其中新婚夫婦如果想添置家品電器，不妨參考以下這條路線。



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第一站：煤氣公司（攤位：3B45-52）

煤氣公司今年設展，售賣爐具、抽油煙機、及各類家品，其中一款雙頭煤氣爐，更低至3折發售，折實只需969元，即可以1,000元不到的價錢，為家裡添置一個新的雙頭煤氣爐。另外，攤位都展出可透過智能應用程式控制的爐具。在展出的眾多抽油煙機中，都有一個款式以半價激筍價發售，由原價3,340元減至1,670元。

第二站：生活煮場INStyle Living（攤位：3B27-35）

看完爐具、抽油煙機，當然要買些煮食用具，1,198元買生鐵鑊，會送一個細鐵鑊及矽膠廚具，另送車仔方便將這些收獲帶回家。

第三站：LocknLock（攤位：5B27-32）

另一間買廚具之選就是LocknLock，其中美國松木高壓織維防菌砧板，有幾款大細可供選擇，全部都近乎以近半價發售，買完還會多送一塊砧板，日式文武刀及氣坑三德刀都以半價發售。這裡有按摩套裝發售，行過未必需要買，但若然行到覺得疲累，不妨來試一試這套按摩套裝。

第四站：雅芳婷（攤位：5B17-18）

想買床上用品，可以來雅芳婷看看，其中抑菌珍珠枕最平只賣99元。冬天將至，也可以考慮買一張最平499有交易的羊毛被。而新婚夫婦如果想買雙人床笠枕袋，這裡有由原價550元減價至279元的雙人床笠枕袋供選購。

第五站：陽光照明有限公司（攤位：2B01,24）

不少人會說工展會最值得買的就是電燈泡，來到最後一站，在陽光照明有限公司，絕大部份產品都有買二送一優惠，以12W的白燈膽為例，賣60元一盒，內有2個燈膽，加上買二送一，即只需付出120元，可以買走6個燈膽。

另一樣，搬入新居很需要的就是拖板，這間攤檔賣的拖板售價算是相宜，3插座的拖板賣95元、5插座的則賣125元，同樣都有買二送一優惠。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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