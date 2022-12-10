工展會路線｜入場掃年貨　買鮑魚海味再掃麻辣火鍋湯底

一連24日的工展會周五（9日）開鑼，場內設10個專區、逾860個攤位。不少市民都會選擇入場辦年貨，《香港01》精選多個攤位，整合出一條掃年貨路線，希望令大家去工展會更易掃盡心頭好。



第一站：合泰海產貿易有限公司（攤位：6C23-25）

合泰海產在工展會參展逾10年，今年除了推出1蚊罐頭瑤柱吉品鮑，也有1蚊以日本元貝製成的XO醬罐頭。但兩款1蚊產品不會同時出現，而且推出時都是每日限量20份，大家想搶購就要盡早入場。不過，即使搶不到1蚊產品，合泰海產也有不少價位的花膠供大家選購，其中最平的花膠筒，1,100元有兩包。

第二站：安記海味 （攤位：2B49-57C）

另一間必行的海味店一定是安記海味，攤位設有100元任選特區，有不同產品供大家選購，例如100元三包冬菇，而臘腸也有買二送一的優惠。

另外，他們今年推出賣688元的鮑發財鮑魚寶盒，總價值1,170元，兩罐蠔皇花菇溏心鮑魚（8頭）、三罐紅燒溏心鮑魚（8頭）、一罐金牌鮑魚佛跳牆、六罐紅燒溏心鮑、一罐金牌溏心鮑、一罐金蠔醬油溏心鮑，購買更會再送一包重75克挪威鱈魚膠。

第三站：李錦記（攤位：2B71-80）

至於李錦記，同樣有限售的平價鮑魚，但每日限量30份，要搶不容易。不過，搶不到也不要緊，因為有另一款產品可以推薦給大家，就是他們新推出、且場內限定的「麻辣鴨血火鍋湯包」，80元有兩包，相信大家冬天都會打邊爐，不妨買兩包試一試。

第四站：壽桃牌（攤位：2B25-36）

壽桃牌今年是時隔幾年後再度在工展會出現，今次主打茶記系列，也有「1元牛腩淮山麵」，及「買6送5」這些工展會的限定優惠。

第五站：聚大行國際有限公司（攤位：6C23-25）

聚大行在工展會首16日，有2蚊金鳳泰國頂級香米福袋，連環保袋及1公斤香米，每日限30份。不過，即使不是首30名顧客，1公斤香米在展場內都只是賣16元，較平時售價便宜。而聚大行的攤位也設有問答遊戲，顧客只要以裝有磁鐵的魚杆，吸起寫有正確答案的鐵牌，就可獲贈500克的金鳳泰國頂級香米一包。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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