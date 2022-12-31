私家醫生向非符資格人士處方政府分配新冠藥　須代收逾$6000藥費

政府發言人今日（31日）表示，衞生署已發信通知登記使用醫健通的私家醫生，提醒他們如向「非符合資格人士」處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），需按機制代政府向病人收取指明定數額的藥物費用，每個療程劑量超過6000元。



政府早前宣布，爲確保資源有效運用及提升應對能力，會優先為「符合資格人士」確診者提供醫療服務及政府採購的藥物，而由於私營醫療機構可直接向有關藥廠訂購兩款新冠口服藥物，「非符合資格人士」的新冠確診病人應直接在私營醫療機構獲取治療及處方有關藥物。

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發言人指出，如私家醫院和診所向「非符合資格人士」處方透過衞生署及醫院管理局（醫管局）分配的新冠口服藥物，需按機制代政府向病人收取指明定數額的藥物費用，每個療程劑量超過6000元。

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政府再次呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，減輕公共醫療系統負荷。現時在醫健通的系統上，有634名私家醫生登記透過衞生署分配新冠口服藥物。「符合資格人士」確診後，如有需要可透過私家醫生處方由政府提供的新冠口服藥物，不需就藥物繳付任何費用。

發言人強調，公共醫療系統就新冠病人需要的藥物備存量充足，政府會確保有充足醫療資源應付本地需要。衞生署及醫管局會繼續加大採購量並會理順派藥安排，並密切監察透過私家醫生向病人處方口服藥物的情況。