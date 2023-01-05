疫情｜增18,422宗確診　輸入個案大減至164宗　多68人死

新冠肺炎疫情持續，本港今（5日）新增18,422宗確診，較昨日微升12.17%。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，由上周的1,306宗跌至今日的164宗，佔整體個案比率的0.89%。



另外，今日多68人死亡，七日平均死亡人數上升至67人，七日平均死亡率亦微升至0.284%，累計死亡人數為12,149人。



今日疫情概要：



-增18,422宗確診，連續三日下降至二萬宗以下水平。

-輸入個案大減至164宗，佔整體個案比率0.89%；相比同日26,569機場入境旅客人次，確診比率則為0.62%，七日平均比率是1.76%。

-新增68名患者死亡，7日平均死亡率為0.284%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,149人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，包括5宗BF.7累計共18宗，BQ1.1多3宗共195宗。

新冠肺炎疫情近日有回落趨勢，惟今日確診個案再次上升。本港今（5日）新增18,422宗確診，較昨日個案微升12.17%，當中本地個案佔18,258宗。

由於本港在12月29日取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，由上周的1,306宗跌至今日的164宗，佔整體個案比率的0.89%。新增164宗檢測陽性輸入個案，當中包括56宗核酸檢測陽性（17宗確診、36宗無症狀感染及三宗狀況待定個案）及108宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有26,569人，確診比率為0.62%，較以往徘徊在4%，比率大幅下跌。七日平均確診人數方面亦下降至422人，七日平均確診比率為1.76%。

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+ 17

衞生署公共衞生化驗服務處於2022年12月27日至今年1月2日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約53.35%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多8宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為5宗BF.7及3宗BQ.1.1個案，為2男6女，年齡介乎24至48歲，累計發現168宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、18宗BF.7及195宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為117%。昨日有5 157名新冠肺炎病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有515名新增確診病人，3 053人需要入住隔離設施，810人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報33名危殆及38名嚴重的確診病人，現時合共有206名危殆及259名嚴重的確診病人留醫，當中47名危殆病人正接受深切治療。

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+ 12

另外，新增呈報68名確診病人在公立醫院離世，為37男31女，年齡介乎47至104歲，當中25人來自院舍。打針方面，6人打四針、40人打三針、6人打兩針、16人沒有打針。根據初步分析，當中36名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘32名病人的死因沒有關連。

學校方面，截至昨日中午共收到1,851宗呈報個案，為1,530名學生及321名教職員，分別分布在836間學校。院舍方面，確診個案維持於高水平，有28間院舍有確診個案，當中有34名院友及3名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為450人，新增確診員工數目為187人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



香港聖公會李嘉誠護理安老院

松柏國際（香港）協會

明愛盈水閣

慶樺護老院

南華護老院

佳佳護老院

宏光護老有限公司

健群護老院有限公司

百好護老中心

富璟護老院（上水）有限公司

永安老人健康中心

輝濤中西結合安老院

西灣河亞洲護老院

永安老人健康中心

嘉寶護老院

豐盛護老院（東涌）

安心居護老中心（旺角）有限公司

松德居

雅麗氏何妙齡那打素護養院



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



香港盲人輔導會九龍盲人安老院

仁濟醫院第三十五屆董事局長青輔助宿舍

基督教懷智服務處安定中心及宿舍

家樂協會復康宿舍有限公司

救世軍長康社區展能暨宿舍服務

保良局劉陳小寶綜合復康中心

基督教香港信義會葵盛宿舍

東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍

益豐護理中心

