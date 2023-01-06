通關內地｜各大商場推優惠吸內地客　一文看清1.8起至抵購物優惠

本港於本月8日實施首階段與內地通關，每日容許6萬人單向北上內地或南下來港，零售業有望回復疫情前的光景。各大商場陸續推出優惠吸客，《香港01》整理本港主要商場及零售店期間推廣，一覽全城至抵購物優惠。



．信和集團

（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、信和廣場）

首階段推出HK$800萬元獎賞活動吸引內地及抵港旅客購物，送出8萬份商戶現金券禮遇。顧客於旗下指定商場消費，每日最高可獲得購物回贈達HK$2,100；

新春期間設有最高消費賞活動，推廣期內累積合資格消費最高的會員更可獲贈名貴鑽飾或名牌高級按摩椅等豐富禮品。

．新鴻基地產

（新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場、廣州天河大型購物中心天環Parc Central）

由1月8日起攜手推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值高達1,000萬元的消費獎賞，當中包括參與商場的購物優惠券、適用於新地六大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券。

．美麗華集團

由1月8日至2月28日，推出多個驚喜消費優惠，旅客只需在酒店住宿、餐飲或水療消費滿指定金額，便可享豐富獎賞，包括國金軒極品XO醬、COCO 2人主題下午茶及Mira 按摩療程，旅客消費滿HK$10,000更可獲贈雙人城景客房包翌日早餐。

另外，旅客於Mira Place憑任何場內電子消費及有效旅遊證件可獲贈Mira Place利是封乙套，消費滿HK$3,000更可獲贈氣泡酒乙枝。

．SOGO 崇光百貨

由1月4日至2月28日期間，憑指定中銀信用卡逢星期五、六、日及公眾假期於崇光百貨簽賬， 可享高達15%現金回贈。

由1月4日至21日期間， SOGO Rewards 會員可以低至 3 折積分換購 POINTASTIC 獎賞，包括THE GLENLIVET、SHISEIDO、TOM FORD等尊貴禮品。 凡於崇光銅鑼灣店或網店單一購物賺取每 800 基本積分，即可自動參加「春臨福兔大抽獎」1 次，有機會赢取周大福「金兔迎福」生肖系列足金擺件、SOGO Rewards 200,000 額外積分及$500 崇光網店優惠券等獎品。

．莎莎

莎莎與內地支付平台支付寶合作，於新春期內，向跨境旅客提供電子優惠券，吸引顧客以電子錢包付款，加快集團線上線下融合（OMO）業務發展。

適逢農曆新年將至，莎莎推出以「節日‧傳遞愛」為主題的多項產品優惠，涵蓋眼部及個人護理、美容小儀器、面膜、香水、美粧、謢髮及保健產品，顧客購物滿指定金額，可獲贈莎莎利是封和新年揮春。